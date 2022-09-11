Элитная квартира с ремонтом, словно с картинки, продается около Сити-центра за 8,2 млн рублей в Барнауле

«Трешка» имеет площадь 76 кв.м. Цена одного кв. м — 108,5 тыс. рублей.
Квартира расположена на 10 этаже из 16. Рядом находится бизнес-центр «Партизанский», в котором есть взрослые и детские медицинские центры, стоматология, салон маникюра и педикюра и рестораны.
В квартире есть просторная гостиная, кухня, детская комната, рассчитанная на двух детей, спальня и раздельный санузел. Также есть одна лоджия и один балкон.
В комнатах сделан евроремонт с акцентом на эффект расписных стен. Они украшены белыми узорами на черном фоне. Одна из стен имеет фотообои в виде панорамы на город. Белый интерьер с черными линиями дополняет дизайн дома.
Детская комната, судя по фотографии, рассчитана на двух мальчиков. Одна ее часть выполнена в синем цвете, а другая — в красном.
«Квартира очень теплая и светлая», — отмечают владельцы.
Дом расположен в самом центре города. В шаговой доступности — торговые центры, поликлиники, детские сады.