Дачный домик продают в Барнауле за 2,3 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Дачный домик с необычным видом на реку продают в Барнауле за 2,3 млн рублей.

Общая площадь домика 50 кв.м. А площадь участка — 6 соток.

В этом доме есть все необходимое для комфортной жизни: водоснабжение, электричество, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, чайник, электрическая плита с духовкой. Также здесь вы найдете блендер, всю необходимую мебель, отреставрированную ретро-мебель, шкаф, стол и стулья.

Для уюта в доме установлен печь-камин, а для поддержания чистоты — пылесос. Фен поможет быстро высушить волосы после душа. На окнах установлены рулонные шторы блэкаут, а на втором этаже — большая рулонная штора для просмотра фильмов на проекторе. В доме также есть очень красивая посуда и натуральные узбекские ковры ручной работы.

Дачный домик с необычным видом на реку продают в Барнауле за 2,3 млн рублей. "Авито"

На участке вас ждет жаркая баня, гараж, новый туалет и гамаки. Здесь растет огромная ель, а в планах — установка летнего душа.

Участок оформлен в соответствии с принципами ландшафтного дизайна. Часть участка замульчирована корой, здесь растет много прекрасных растений: 17 кустов роз, все виды ягод, яблони, вишни, можжевельники, жасмин и многое другое.

Здесь есть современные деревянные грядки, все сделано для удобства и комфорта. Также есть панорамный вид. С участка и из окон видно реку Обь.

Ранее сообщалось, что новый двухэтажный дом из бруса продают в Барнауле за 2 млн рублей.

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