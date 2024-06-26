26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Новый двухэтажный дом из бруса продают в Барнауле за 2 млн рублей

Дачный домик из бруса продают в Барнауле за 2 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Новый двухэтажный дом из бруса.
Новый двухэтажный дом из бруса.
"Авито"

В доме отличная теплоизоляция, которая создает уютный микроклимат в комнатах. Печное отопление согреет вас в холодное время года.

На первом этаже расположена кухня-гостиная, баня и большая веранда.

Второй этаж занимает просторная комната с огромным балконом. В доме установлены пластиковые окна и балконная дверь. Крыша покрыта металлочерепицей шоколадного цвета, оборудована сливной системой.

Любителей попариться ждет чудо-баня с сухим паром. Внутренняя отделка выполнена новой евровагонкой, установлена стеклянная дверь.

С электроэнергией проблем нет — она есть круглый год. Вода подается регулярно в летний период, а зимой можно пользоваться общей колонкой или пробурить скважину.

Участок огорожен кирпичным забором с профилем под дерево и воротами с выкатным механизмом. А также уже построен большой погреб с вентиляцией, обложенный кирпичом.

На участке растут четыре вида молодых яблонь из питомника Лисавенко, клубника, виктория, жимолость, малина и вишня.

Ранее сообщалось, что уютную дачу с витражными окнами продают в Барнауле за 3,4 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Поэзия в «Шишковке»
Путешествие к звездам
Фильм «Унесенные призраками»
Фильм «Хозяин Алтайских гор»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость