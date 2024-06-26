Новый двухэтажный дом из бруса продают в Барнауле за 2 млн рублей

В доме отличная теплоизоляция, которая создает уютный микроклимат в комнатах. Печное отопление согреет вас в холодное время года.
На первом этаже расположена кухня-гостиная, баня и большая веранда.
Второй этаж занимает просторная комната с огромным балконом. В доме установлены пластиковые окна и балконная дверь. Крыша покрыта металлочерепицей шоколадного цвета, оборудована сливной системой.
Любителей попариться ждет чудо-баня с сухим паром. Внутренняя отделка выполнена новой евровагонкой, установлена стеклянная дверь.
С электроэнергией проблем нет — она есть круглый год. Вода подается регулярно в летний период, а зимой можно пользоваться общей колонкой или пробурить скважину.
Участок огорожен кирпичным забором с профилем под дерево и воротами с выкатным механизмом. А также уже построен большой погреб с вентиляцией, обложенный кирпичом.
На участке растут четыре вида молодых яблонь из питомника Лисавенко, клубника, виктория, жимолость, малина и вишня.
Ранее сообщалось, что уютную дачу с витражными окнами продают в Барнауле за 3,4 млн рублей.
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