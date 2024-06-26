Новый двухэтажный дом из бруса продают в Барнауле за 2 млн рублей

Дачный домик из бруса продают в Барнауле за 2 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

В доме отличная теплоизоляция, которая создает уютный микроклимат в комнатах. Печное отопление согреет вас в холодное время года.

На первом этаже расположена кухня-гостиная, баня и большая веранда.

Второй этаж занимает просторная комната с огромным балконом. В доме установлены пластиковые окна и балконная дверь. Крыша покрыта металлочерепицей шоколадного цвета, оборудована сливной системой.

Любителей попариться ждет чудо-баня с сухим паром. Внутренняя отделка выполнена новой евровагонкой, установлена стеклянная дверь.

С электроэнергией проблем нет — она есть круглый год. Вода подается регулярно в летний период, а зимой можно пользоваться общей колонкой или пробурить скважину.

Участок огорожен кирпичным забором с профилем под дерево и воротами с выкатным механизмом. А также уже построен большой погреб с вентиляцией, обложенный кирпичом.

На участке растут четыре вида молодых яблонь из питомника Лисавенко, клубника, виктория, жимолость, малина и вишня.

Ранее сообщалось, что уютную дачу с витражными окнами продают в Барнауле за 3,4 млн рублей.

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