Дачу мечты с барбекю зоной и ягодным садом продают за 7 млн рублей

Дом очень просторный — 112 кв. м. Участок составляет 9 соток. Стоит один «жилой метр» 62,5 тыс. рублей.
Дача находится на берегу реки. Здесь чудесный вид. Неподалеку раскинулся сосновый бор.
В доме два этажа. На первом — гостиная с печь-камином. Также есть два спальных места и кладовая со стиральной машинкой. На втором этаже — три спальных места и терраса.
Владельцы разделили дачный участок на две зоны — отдыха и огорода. Последний — настоящий рай для дачника. Есть две теплицы с автополивом и огород — кладезь фруктов и ягод.
Малина, ежевика, несколько кустов черной смородины, крыжовник, клубника. А также чернослив, несколько кустов вишни и черешни, восемь деревьев яблонь, абрикос.
Владельцы оформили участок более 15 видами хвойных деревьев. Для отдыха есть большая терраса, баня и уличная кухня. Тут повар может приготовить, что душе угодно — для этого есть казан, гриль, мангал.
Также есть парковка на четыре авто, две скважины, дровник и большой хозяйственный домик.