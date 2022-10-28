28 октября
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Недвижимость

Дачу мечты с барбекю зоной и ягодным садом продают за 7 млн рублей

Большой дом на берегу реки продают за 7 млн рублей за поселком Новые зори (Павловский район). Владельцы строили его с любовью. Объявление размещено на Авито.

Дача 112 кв. м за 7 млн рублей
Дача 112 кв. м за 7 млн рублей
Авито

Дом очень просторный — 112 кв. м. Участок составляет 9 соток. Стоит один «жилой метр» 62,5 тыс. рублей.

Дача находится на берегу реки. Здесь чудесный вид. Неподалеку раскинулся сосновый бор.

В доме два этажа. На первом — гостиная с печь-камином. Также есть два спальных места и кладовая со стиральной машинкой. На втором этаже — три спальных места и терраса.

Владельцы разделили дачный участок на две зоны — отдыха и огорода. Последний — настоящий рай для дачника. Есть две теплицы с автополивом и огород — кладезь фруктов и ягод.

Малина, ежевика, несколько кустов черной смородины, крыжовник, клубника. А также чернослив, несколько кустов вишни и черешни, восемь деревьев яблонь, абрикос.

Владельцы оформили участок более 15 видами хвойных деревьев. Для отдыха есть большая терраса, баня и уличная кухня. Тут повар может приготовить, что душе угодно — для этого есть казан, гриль, мангал.

Также есть парковка на четыре авто, две скважины, дровник и большой хозяйственный домик.

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