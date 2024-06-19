Дачу с ухоженным участком продают в Барнауле за 1,5 млн рублей.

Это место идеально подойдет для тех, кто ценит комфорт и уют. Здесь вы сможете наслаждаться свежим воздухом, тишиной и спокойствием, а также заниматься садоводством и огородничеством.

Преимущества

Дорога асфальтированная, отдельный въезд минуя садоводство, подъезд круглогодичный. Это значит, что вы можете приезжать на дачу в любое время года и не беспокоиться о том, как добраться до нее.

На участке есть беседка, баня, хозблок и дровеник. Вы сможете проводить время с друзьями и близкими, отдыхать после трудового дня или просто наслаждаться природой.

Разводка воды по участку позволит вам поливать растения и использовать воду для других нужд.

Участок очень уютный и ухоженный. Есть зона отдыха с газоном и зона огорода. Вы сможете выращивать свои любимые овощи и фрукты или просто любоваться цветами и зеленью.

Посадки жимолости, крыжовника, смородины, ирги, вишни и облепихи порадуют вас своим урожаем. Земля очень плодородная, поэтому вы сможете получить богатый урожай даже без особых усилий.

Дом из лиственницы обшит рейкой внутри и снаружи. Пластиковые окна с москитной сеткой обеспечат вам комфортный микроклимат в доме. Летом в нём будет прохладно и свежо, а зимой тепло и уютно.

Ранее сообщалось, что идеально гармоничный дом продают в пригороде Барнаула за 19,8 млн рублей.

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