«Дело не только в коронавирусе». Ксения Белоусова о том, почему строительный рынок на Алтае сократился, но еще держится

Собеседником altapress.ru и экспертом строительного сегодня выступает депутат Барнаульской городской думы, директор инвестиционно-строительной компании (ИСК) «Алгоритм» Ксения Белоусова. С ней мы побеседовали о том, как чувствуют себя застройщики и почему в генплан Барнаула будут вноситься изменения. Руководитель компании ответила на вопросы в дистанционном режиме.

Поводов для уныния нет

— Ксения Александровна , первый вопрос очень простой: Алтайкрайстат сообщил о существенном снижении строительного рынка в регионе в первой половине 2020 года. Примерно на 16,9%. Но когда беседуешь с руководителями строительных компаний , то видишь , что они бодры и веселы. Так вы , условно говоря , «плачете» по итогам полугодия или все-таки «смеетесь»?

— В текущих условиях я оцениваю наше положение где-то посередине: поводов для глубокого уныния не вижу, но и говорить о «безоблачности» строительной отрасли тоже не приходится.

— В чем , на ваш взгляд , причины такого снижения за полгода? Если бы , условно говоря , не было бы коронавируса , как прожил бы строительный рынок эти шесть месяцев 2020 года?

— Результаты снижения в строительной сфере за первое полугодие, на мой взгляд, связаны не только с коронавирусом. Это, пожалуй, закономерный результат деятельности отрасли за предыдущие периоды в виде отсутствия подготовленных для строительства земельных участков и планомерного завершения проектов строителями, которые работали по старым правилам законодательства о долевом строительстве.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Многие знают, что за последние полтора года строительная сфера претерпела масштабные изменения. В привычную схему отношений «застройщик — клиент» государство ввело банки, которые являются гарантами возврата денежных средств дольщикам в случае возникновения проблем со строительством. В то же время банки дают финансирование и контролируют целевое расходование средств застройщиками.

Новая схема требует большего времени на подготовку проектов, их согласование и старт.

— Насколько логичными и эффективными , по вашим оценкам , в этот коронавирусный период оказались меры поддержки со стороны власти?

— Строительная отрасль не была внесена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса. Поэтому логичной и эффективной мерой поддержки со стороны региональных властей явилось разрешение строительным компаниям Алтайского края возобновить работу в условиях ограничения деятельности. Это позволило нам не сильно отстать от графика строительства.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

— Многих ли «бойцов» недосчитался «строительный отряд» по итогам пандемии? Или всем удалось выжить?

— Пандемия еще не окончена, но, насколько мне известно, все застройщики региона продолжают свою работу.

— Вы уже сказали про своевременность решения губернатора Виктора Томенко разрешить работать строителям. И все-таки какую конкретную меру господдержки в период пандемии вы бы назвали самой нужной и эффективной?

— Эффективной мерой для поддержки строительной отрасли явилась большая программа государственного субсидирования ипотечной ставки. Это позволило поддержать интерес потребителей к рынку.

Ксения Белоусова. Предоставлено altapress.ru.

Генплан будет доработан , это нормальный процесс

— Мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил о необходимости доработки генплана города. Это правда? И почему вдруг потребовалось дорабатывать генплан?

— Начнем с того, что генеральный план — это ключевой документ для территориального планирования любого муниципалитета. Основной целью его принятия является обеспечение устойчивого развития города: развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Процедура принятия генерального плана подразумевает его широкое общественное обсуждение на различных уровнях — начиная от самих жителей города и заканчивая общественными советами при органах власти.

С одной стороны, это позволяет учитывать широкую совокупность социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения интересов граждан, с другой — большое количество различных мнений не всегда возможно привести к единому знаменателю.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Около года назад я говорила о том, что новый генеральный план Барнаула необходимо принимать, потому что строительная отрасль находится в состоянии неопределенности: старый генплан уже не актуален, а новый еще не принят. Это тормозило развитие города. И, по моему мнению, принятие нового генплана не мешает вносить в него изменения по мере необходимости.

Поэтому вопрос доработки генплана не является внезапным или незапланированным: меняются социально-экономические условия жизни, и направления развития города тоже нужно корректировать.

— Прежнюю версию генплана разрабатывала и принимала все та же администрация Барнаула , тот же состав депутатов , те же эксперты. Как же так получилось , что все приняли вариант документа , требующий доработки?

— Я вас поправлю: разработчиком нового генерального плана была не администрация Барнаула и не депутаты, а Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Санкт-Петербург), который выиграл разработку на конкурсной основе.

Новостройки Барнаула. Строительство. Дмитрий Лямзин.

Второе: я не считаю, что если документ требует доработки, то это плохой документ. Необходимость изменения может быть обусловлена самыми различными факторами, которые на стадии первоначального утверждения не всегда видны. Как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Это применимо и к генеральному плану: пока он не начнет работать, вы не увидите его слабые стороны или вопросы, которые требуют доработки. Поэтому тот факт, что об изменениях генерального плана заговорили так быстро, указывает на то, что документ вошел в стадию своей активной реализации.

— Не поделитесь секретами , в какую сторону будут направлены доработки? Что будет с квартальной жилой застройкой и развитием дорожной инфраструктуры в городе?

— Я принимаю участие в подготовке предложений для внесения изменений в городские правила землепользования и застройки, которые были приняты на основании генерального плана, поэтому сказать о планируемых изменениях в генеральный план пока не могу.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

— Когда , на ваш взгляд , следует ожидать принятия нового варианта генплана?

— Генеральный план Барнаула призван отражать направление развития города, обусловленное комплексом социально-экономических факторов. Поэтому логично, что изменения в него будут внесены тогда, когда назреет в них такая потребность.

Зачем так много строить

— С новым генпланом алтайские строители выполнят показатели национального проекта по вводу жилья или все-таки не возьмут эту высоту?

— Я считаю, что новый генеральный план города напрямую не связан с выполнением показателей национальной программы жилищного строительства, но в целом должен способствовать благоприятной работе строителей в этом направлении.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

— А зачем так много строить нового жилья в городе? Население в Барнауле не растет , молодежь уезжает. Может быть , обратить внимание на строительство пригородных коттеджных поселков? Почему мы все время должны строить вертикально , а не горизонтально?

— Строительная отрасль — это локомотив, который тащит за собой множество других отраслей и сфер социально-экономической жизни. Это и производство строительных и отделочных материалов (от маленьких компаний до заводов), рабочие места для сотрудников подрядных организаций. Строительство в значительной степени затрагивает сферу банковских услуг. Это точка роста для любого города.

Строительство пригородных коттеджных поселков не является альтернативой городской, или, как вы ее назвали, «вертикальной» застройке. Плотность населения в городе позволяет людям обмениваться различными благами и развиваться.

Пригород же ограничивает эти возможности, одновременно повышая нагрузку на транспортную систему за счет использования личных автомобилей и ограничивая развитие общественного транспорта.

Новостройки Барнаула. Строительство. Дмитрий Лямзин.

Специальный вопрос

— Ваш прогноз: чем закончится 2020 год для строительной отрасли? Что было бы для вашего профессионального сообщества лучшим подарком к прошедшему Дню строителя?

— Я думаю, в текущих условиях лучшим для всех подарком, включая строителей, явилось бы прекращение пандемии коронавируса в мире. Для строительной отрасли 2020 год закончится очередным подведением итогов и определением очередных планов на новый, 2021 год. Перед нами стоят большие и важные краткосрочные и долгосрочные цели по строительству жилья, которые мы стремимся реализовать в нашем крае.