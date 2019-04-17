Депутаты рассмотрят законопроект о реновации по всей России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму РФ законопроект о реновации жилья по всей России. Инициатива предлагает механизм реализации реновации, который будет приемлем для всех субъектов РФ, пишет bfm.ru. Проект совместим и не ставит законодательных ограничений для реализации уже действующего закона о реновации в Москве.

Финансирование

Авторы проекта отмечают, что опыт проведения реновации в столице следует учитывать, но нельзя в точности реализовать в других регионах страны — этому препятствуют отдельные положения Жилищного кодекса РФ и некоторых других федеральных законов. Плюс ко всему — многие российские регионы не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает Москва.

«В связи с этим проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для реновации за пределами Москвы следует предусмотреть возможность финансирования программ не только из бюджета, но и с привлечением инвестиционных средств, считают авторы законопроекта.

Капремонт

В программу реновации не будут входить дома, включенные в программу капремонта.

Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.

В ноябре 2018 года администрация Барнаула подготовила семь участков на Потоке (Октябрьский район) для строительства многоэтажных домов. Для начала работ чиновникам предстоит подготовить аукционы, чтобы определить застройщиков. Сделать это можно будет только после того, как в городе примут новый Генеральный план, сообщили altapress.ru в пресс-службе мэрии. Тем самым начать работы смогут не раньше второй половины 2019 года.