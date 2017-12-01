"Деревянная" высотка "СтройГАЗа" заморожена, но это все еще перспективный проект

Новостройка. Частный сектор. Фото : Олег Богданов. Новостройка. Частный сектор. Фото : Олег Богданов. Новостройка. Частный сектор. Фото : Олег Богданов. Новостройка. Частный сектор. Фото : Олег Богданов. Новостройка. Частный сектор. Фото : Олег Богданов. Центр Барнаула. Маневренный фонд. Фото : Олег Богданов.

Высотку на Димитрова,150 в 2015 году начал строить "СтройГАЗ". Для этого компания с 2003 года расселяла ветхие дома участка и готовила проект. Получилось интересно и новострой окрестили "деревянной" высоткой за его особые фасады "под дерево". Когда у строительного гиганта начались финансовые проблемы, а за ними и процедура банкротства, проект купила компания "Оптима". Наталья Кубрина планировала развивать его за счет дольщиков, но помешал кризис.

Наталья Кубрина,

владелица компании "Оптима":

— Рынок новостроек сейчас стоит. Продаж нет ни у кого. Дома возводят в основном за счет дотаций с других проектов: закончилась стройка, прибыль от нее направили на новый объект. Строить жилье за счет денег дольщиков сейчас невозможно. Кроме того, я опасаюсь привлекать их из-за "СтройГАЗа": компания находится в состоянии банкротства. Не исключено, что какие-то ее сделки будут оспаривать. В том числе вопросы могут быть и к нашей покупке. Тогда я дом за свои деньги буду достраивать? Это исключено.

"Оптима" пыталась продать участок, архитектурный проект и все разрешительные документы на строительство. Сначала за недвижимость просили 80 млн рублей, но позже цена опустилась до 40 млн.

Наталья Кубрина,

владелица компании "Оптима":

— И все равно переговоры с потенциальными покупателями не привели к сделке. Кроме экономических проблем, из-за которых стоит рынок новостроек, есть и другие. Эту часть города условно можно назвать привлекательной. На самом деле здесь очень много проблем.

Наталья Кубрина рассказала, что жилой массив в границах улицы Ядринцева, переулков Революционный и Сейфулинский не охвачен общественным транспортом. До него нужно пешком идти к проспектам Красноармейскому, Строителей или улице Челюскинцев. Это довольно далеко и в мороз особенно проблематично. Кроме того, существующие улочки критично узкие, поэтому здесь постоянно собираются пробки. Также в этой части города мало детсадов и школ, а зимой докучает смог от печного отопления.

Наталья Кубрина,

владелица компании "Оптима":

— Однако в целом Димитрова,130 — это перспективный проект уже потому, что всю разрешительную документацию на него мы получили в старом правовом поле. Застройщику не нужно иметь специальный уставной капитал, отчислять взнос в компенсационный фонд, иметь специальные условия сотрудничества с банками. Все законодательные изменения, которые свалились на голову строителей начиная с 2016 года, данного проекта не касаются.

Решиться на сделку может застройщик, который захочет дальше развивать проект. Рядом Димитрова,150 расположен довольно большой участок, который относительно легко можно расчистить. На нем расположено два двухэтажных барака маневриного фонда в аварийном состоянии. Вместе с хозпостойками они занимают около 0,5 га земли.

Справка

В 2017 году компания "Оптима" проlлила разрешение на строительства дома на Димитрова, 150, сообщает Госинспекция по Алтайскому краю. Новый документ действителен до 2020 года.