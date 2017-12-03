В Алтайском крае осудили директора компании "Капстрой"

Из сообщения на сайте СУ СК следует, что "Капстрой" оказывал строительные услуги. Расчеты, полученные с марта по апрель 2016 года, не попадали на счет компании, а направлялись на счета третьих лиц. Суд установил, что директор делал это умышленно, достоверно зная о том, что у компании есть недоимки по налогам. Сумма денежных средств, которой в указанный период располагал директор, составила более 6,5 млн рублей, что является крупным размером. Подсудимого признали виновным и назначили штраф 270 тысяч рублей, кроме того удовлетворён гражданский иск о взыскании денежных средств на сумму задолженности.

СУ СК по Алтайскому краю не уточняет, какую именно компанию возглавлял оштрафованный директор. По данным базы федеральной налоговой службы, а Алтайском крае несколько компания с названием "Капстрой". Одну из них сейчас представляет конкурсный управляющий. Это предприятие работало с 2011 года и являлось поставщиком в 13 государственных контрактах на сумму 33 млн рублей, указано на сайте rusprofile.ru. Заказчиком указан АО "БКС" АО "Барнаулкапстрой". Учредителем данного "Капстроя" является Дмитрий Сергеев.