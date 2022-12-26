Для ценителей роскоши. Квартиру в элитной сталинской высотке продают за 440 млн рублей в Москве

Шестикомнатную квартиру в элитной сталинской высотке продают за 440 млн рублей в Москве. Дизайн квартиры разрабатывал народный художник СССР и РФ Зураб Церетели. Объявление размещено на Авито .

Квартиру в элитной сталинской высотке продают за 440 млн рублей в Москве

Площадь сталинского дворца — 233 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь 1,8 млн рублей.

Квартира находится на 15 из 37 этажей в элитном ЖК «Триумф Палас». Он расположен в престижном районе Москвы Сокол.

«ЖК „Триумф Палас“ — это жилой комплекс, в основу которого положена идея возрождения 50-х годов и продолжение лучших традиций сталинских высоток», — заявляют продавцы.

Квартиру делали для настоящих ценителей роскоши. Ее украсили фресками и барельефами по эскизам Народного Художника СССР и РФ Зураб Церетели. Он лично следил за строительством. Окна выполнили в виде арок, пол и подоконники сделали из мрамора, а паркетную доску — из ценных пород.

В квартире шесть жилых комнат. Четыре из них — спальни. Есть гостиная и столовая, объединенная с кухней. А также три санузла: большой — с ванной-джакузи и два — с душевыми кабинами.

В стоимость квартиры входит изолированный гараж (70 кв. м) на три машины с автоматическими воротами.