Звенящая тишина. В Москве за 9,9 млн рублей продают «однушку», где царит покой

Тихую «однушку» продают на северо-западе Москвы. Она находится в пятиэтажном доме на набережной Новикова-Прибоя, 12к3. Ее стоимость — 309 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 9,9 млн рублей.

Тихую «однушку» продают за 9,9 млн рублей на северо-западе Москвы.

Площадь квартиры — 32 кв. м. Она расположена на пятом этаже, говорится в объявлении на «Авито».

Утверждается, что в «однушке» сделан дизайнерский ремонт. В ней белоснежные стены, на полу — ламинат.

Санузел — совмещенный. Есть балкон. Окна выходят во двор.

Жилплощадь предлагают в 31 минуте ходьбы от станций метро Народное Ополчение, Мневники и Щукинская. Рядом расположен парк «Серебряный бор».

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, больницы, магазины, детские сады и аптеки.