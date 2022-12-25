Звенящая тишина. В Москве за 9,9 млн рублей продают «однушку», где царит покой

Площадь квартиры — 32 кв. м. Она расположена на пятом этаже, говорится в объявлении на «Авито».
Утверждается, что в «однушке» сделан дизайнерский ремонт. В ней белоснежные стены, на полу — ламинат.
Санузел — совмещенный. Есть балкон. Окна выходят во двор.
Жилплощадь предлагают в 31 минуте ходьбы от станций метро Народное Ополчение, Мневники и Щукинская. Рядом расположен парк «Серебряный бор».
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, больницы, магазины, детские сады и аптеки.
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