24 декабря
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Недвижимость

В лидерах, да не там: Барнаул оказался в топе городов, где сильнее всего подорожали квартиры

Барнаул оказался на шестом месте в числе городов, где сильнее всего в 2022 году подорожали «вторички». Исследование провели специалисты портала «Мир Квартир».

«Двушка» в стиле советский шик продается в Барнауле на пр. Ленина, 45 за 4,37 млн рублей.
«Двушка» в стиле советский шик продается в Барнауле на пр. Ленина, 45 за 4,37 млн рублей.
"Авито".

За год квадратный метр больше всего подорожал в:

  • Архангельске (+39,7%);
  • Кирове (+38,2%);
  • Махачкале (+34,3%);
  • Кемерове (+29,9%);
  • Ставрополе (+29,4%);
  • Барнауле (+28,4%), где средняя цена кв.м. составила 90,9 тыс. рублей.
  • Челябинске (+27,6%);
  • Владикавказе (+27,4%);
  • Саратове (+27%);
  • Смоленске (+26,6%).

Меньше других выросла цена метра в Москве (+3,2%), Хабаровске (+4,5%), Сочи (+4,7%), Севастополе (+6,3%), Белгороде (+6,4%), Туле (+8,4%), Курске (+8,4%), Владивостоке (+8,7%), Московской области (+9,3%) и Санкт-Петербурге (+9,6%).

В лидеры роста по общей стоимости квартиры выбились Архангельск (+35,5%), Махачкала (+32%), Курган (+27,5%), Барнаул (+26,8%), Смоленск (+26,8%), Киров (+25,4%), Челябинск (+24,9%), Рязань (+23%), Кемерово (+22,6%) и Ленинградская область (+21,2%).

В среднем по всем городам цена квартиры выросла на 11,2%.

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