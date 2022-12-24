В лидерах, да не там: Барнаул оказался в топе городов, где сильнее всего подорожали квартиры

За год квадратный метр больше всего подорожал в:
- Архангельске (+39,7%);
- Кирове (+38,2%);
- Махачкале (+34,3%);
- Кемерове (+29,9%);
- Ставрополе (+29,4%);
- Барнауле (+28,4%), где средняя цена кв.м. составила 90,9 тыс. рублей.
- Челябинске (+27,6%);
- Владикавказе (+27,4%);
- Саратове (+27%);
- Смоленске (+26,6%).
Меньше других выросла цена метра в Москве (+3,2%), Хабаровске (+4,5%), Сочи (+4,7%), Севастополе (+6,3%), Белгороде (+6,4%), Туле (+8,4%), Курске (+8,4%), Владивостоке (+8,7%), Московской области (+9,3%) и Санкт-Петербурге (+9,6%).
В лидеры роста по общей стоимости квартиры выбились Архангельск (+35,5%), Махачкала (+32%), Курган (+27,5%), Барнаул (+26,8%), Смоленск (+26,8%), Киров (+25,4%), Челябинск (+24,9%), Рязань (+23%), Кемерово (+22,6%) и Ленинградская область (+21,2%).
В среднем по всем городам цена квартиры выросла на 11,2%.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!