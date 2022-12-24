В лидерах, да не там: Барнаул оказался в топе городов, где сильнее всего подорожали квартиры

Барнаул оказался на шестом месте в числе городов, где сильнее всего в 2022 году подорожали «вторички». Исследование провели специалисты портала « Мир Квартир ».

«Двушка» в стиле советский шик продается в Барнауле на пр. Ленина, 45 за 4,37 млн рублей.

За год квадратный метр больше всего подорожал в:

Архангельске ( +39,7%);

+39,7%); Кирове ( +38,2%);

+38,2%); Махачкале ( +34,3%);

+34,3%); Кемерове ( +29,9%);

+29,9%); Ставрополе ( +29,4%);

+29,4%); Барнауле ( +28,4%), где средняя цена кв.м. составила 90,9 тыс. рублей.

+28,4%), где средняя цена кв.м. составила 90,9 тыс. рублей. Челябинске ( +27,6%);

+27,6%); Владикавказе ( +27,4%);

+27,4%); Саратове ( +27%);

+27%); Смоленске ( +26,6%).

Меньше других выросла цена метра в Москве (+3,2%), Хабаровске (+4,5%), Сочи (+4,7%), Севастополе (+6,3%), Белгороде (+6,4%), Туле (+8,4%), Курске (+8,4%), Владивостоке (+8,7%), Московской области (+9,3%) и Санкт-Петербурге (+9,6%).

В лидеры роста по общей стоимости квартиры выбились Архангельск (+35,5%), Махачкала (+32%), Курган (+27,5%), Барнаул (+26,8%), Смоленск (+26,8%), Киров (+25,4%), Челябинск (+24,9%), Рязань (+23%), Кемерово (+22,6%) и Ленинградская область (+21,2%).

В среднем по всем городам цена квартиры выросла на 11,2%.