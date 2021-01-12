Дольщики барнаульского дома-долгостроя на проспекте Ленина начали получать ключи от своих квартир

Дом на пр. Ленина, 195-а готовится к финальной приемке Госинспекцией и вводу в эксплуатацию. До этого «Монтажная компания „ПР-Холдинг“» два года не могла достроить объект из-за действий сотрудников службы судебных приставов. На сегодняшний день все работы, в том числе отделочные, практически завершены.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина, 195-а, который готовится к сдаче.

Altapress.ru уже писал о противостоянии застройщика и приставов, от которого пострадали дольщики. Конфликт, затянувшийся на два года, привел к тому, что объект готовый на 80% еще в 2018 году, фактически был достроен только в 2020-м.

На сегодняшний день рабочим осталось устранить незначительные недочеты и провести пусконаладку инженерных систем здания. В доме полным ходом идут контрольные измерения для подготовки заключений о готовности объекта. Их проводят сотрудники профильных лабораторий.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

«В строительной готовности мы не сомневаемся, а документальная всегда немного запаздывает. Это неизбежно», — пояснил замдиректора «ПР-Холдинга» Евгений Клейнатовский.

Как и обещал застройщик, люди начали получать квартиры еще в декабре прошлого года. Сегодня счастливыми обладателями жилья стали более более половины дольщиков. В прошлом году, даже не надеясь на благополучный исход, они привлекли к проблеме внимание общественности, властей и даже записали видеообращение к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

На митинге дольщики записали видеообращение к Рамзану Кадырову.

«В декабре они начали получать ключи от своего жилья в третьем подъезде. А во время январских праздников в четвертом подъезде людям были переданы еще более 30-ти квартир. Дольщики проверили готовность помещений и подписали акты о приемке. У каждого из них есть право привести бригады отделочников, но не все им пользуются. Одни готовятся к продаже жилья, другие еще не накопили на ремонт. Причины разные. Наша же задача — на все сто процентов подготовить дом к вводу в эксплуатацию, чтобы не возникло вопросов к качеству квартир и объекта в целом», — рассказал девелопер. Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

При этом, замдиректора «ПР-Холднига» отметил, что компания готова передать ключи от всех квартир дома на пр. Ленина, 195-а, но этот процесс напрямую связан с количеством обратившихся. И с каждым днем за ключами приходят все больше будущих собственников жилья.

На данный момент, компания ждет завершения работы профильных лабораторий, чтобы получить все необходимые документы о соответствии дома экологическим, санитарным и другим нормам. После этого объект будет окончательно принимать региональная инспекция строительного и жилищного надзора. Это произойдет не позднее конца января текущего года.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

«Уведомление о начале приемки дома мы уже подали. В начале декабря прошла первая проверка, которая зафиксировала степень готовности объекта. После нее у комиссии возникли небольшие замечания, которые будут устранены до конца этого месяца», — отметил замдиректора «ПР-Холдинга».

Преимущественно, строители устраняют мелкие дефекты отделки, устанавливают оконные ручки, регулируют, настраивают плотность прижимания оконных блоков и т. д. Кроме того, завершаются внутренние работы на парковке.