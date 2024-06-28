Теплый домик продают в Барнауле за 8,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Домик для ценителей природы продают в Барнауле за 8,4 млн рублей.

Этот дом идеально подойдет как для молодых семей, так и для людей в возрасте, которые ценят комфорт и чистоту природы. Он расположен в экологически чистом районе города, всего в 10 минутах от поселка Южный с развитой инфраструктурой: школы, детские сады, поликлиники и больницы, крупные торговые центры и парки отдыха.

В доме есть все необходимое для комфортной жизни. Теплая отапливаемая веранда и терраса с витражными окнами станут любимым местом вашей семьи. Здесь можно наслаждаться красивыми видами и проводить время на свежем воздухе.

Планировка дома включает кухню-столовую, гостиную, две просторные спальни, большую гардеробную и просторную прихожую со встроенным шкафом. Дом очень теплый и сухой.

Дом обеспечен центральным водоснабжением, газовым отоплением и электричеством.

На территории участка также расположены баня с летней кухней, просторный гараж с погребом и несколько теплиц. Ухоженный сад порадует вас разнообразием растений.

Ранее сообщалось, что уютную дачу с витражными окнами продают в Барнауле за 3,4 млн рублей.

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