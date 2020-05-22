Дорого-богато. Барнаульские архитекторы высказались о жилой высотке на площади Сахарова

Напомним, ранее сообщалось, что на площади за парком «Барнаульская крепость» может появиться жилой дом высотой в 9 и более этажей. Александр Деринг инициировал в Сети дискуссию на предмет того, нужно ли здесь строить новую жилую высотку на Сахарова.

Алексей Квасов по этому поводу отметил: «На мой взгляд высотный акцент быть может, но по назначению есть большие сомнения. Это наш общебарнаульский общественный центр, сердце города, разумно в таком месте разместить многофункциональный объект (не обязательно высотный) с переходом в парк и общественное пространство, где можно бы было проводить концерты под отрытым небом, городские мероприятия. Территория там довольно большая и раскрыть ее для города было бы очень правильно».

Сам Деринг относительно данной проблемы отметил, что видит два варианта. Первый схож с предложением Квасова.

«Второй вариант — дорогое 4−5 этажное жилье с уютным двориком, участками для 1 этажей, пентхаузом на последних этажах. Это возможно, но без фанатизма. Без нагрузки на Сахарова и актуально для новой пандемической градостроительной парадигмы», — отметил Деринг.

Напомним, ранее на площади Сахарова в районе пересечения пр. Социалистического и ул. Молодежной) планировали построить отель Radisson. По этому поводу развернулась борьба. Барнаульские активисты выступили против застройки территории.