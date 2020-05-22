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Недвижимость

Дорого-богато. Барнаульские архитекторы высказались о жилой высотке на площади Сахарова

Барнаульские архитекторы Александр Деринг и Алексей Квасов высказались на просторах сети относительно перспективы появления на площади Сахарова высотного жилого дома.

Колесо обозрения.
Колесо обозрения.
Михаил Хаустов

Напомним, ранее сообщалось, что на площади за парком «Барнаульская крепость» может появиться жилой дом высотой в 9 и более этажей. Александр Деринг инициировал в Сети дискуссию на предмет того, нужно ли здесь строить новую жилую высотку на Сахарова.

Алексей Квасов по этому поводу отметил: «На мой взгляд высотный акцент быть может, но по назначению есть большие сомнения. Это наш общебарнаульский общественный центр, сердце города, разумно в таком месте разместить многофункциональный объект (не обязательно высотный) с переходом в парк и общественное пространство, где можно бы было проводить концерты под отрытым небом, городские мероприятия. Территория там довольно большая и раскрыть ее для города было бы очень правильно».

Сам Деринг относительно данной проблемы отметил, что видит два варианта. Первый схож с предложением Квасова.

«Второй вариант — дорогое 4−5 этажное жилье с уютным двориком, участками для 1 этажей, пентхаузом на последних этажах. Это возможно, но без фанатизма. Без нагрузки на Сахарова и актуально для новой пандемической градостроительной парадигмы», — отметил Деринг.

Напомним, ранее на площади Сахарова в районе пересечения пр. Социалистического и ул. Молодежной) планировали построить отель Radisson. По этому поводу развернулась борьба. Барнаульские активисты выступили против застройки территории.

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