Дворец с личным садом, бассейном и бильярдом продают за 26 млн рублей в Барнауле

Площадь современного дворца — 442 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» таких владений — 58,8 тыс. рублей.
Недвижимость находится на тихой улице, по которой редко ездит много автомобилей. К коттеджу прилегает участок в 10 соток. А перед входом высажена живая изгородь из барбариса.
Дом — двухэтажный. На первом этаже расположены просторный холл, гостиная с личным камином и люстрой с кристаллами «Сваровски», а также уютная кухня, обставленная итальянской мебелью.
Для отдыха на этаже есть бильярдная со столом из натурального дерева. А чуть дальше — бассейн глубиной в 1,5 м и баня на дровах.
Второй этаж занимают библиотека с лоджией, ванная комната и четыре спальни.
Из дополнительных помещений — подвал, в котором расположена котельная и прачечная, и свободный чердак.
На участке хозяева выращивают фруктовый сад — яблони, виноград, малина, смородина, а также декоративные кустарники.
Кстати в Сочи продают трешку, в которой можно принять ванну прямо в спальне, на берегу Черного моря за 65 млн рублей.