Двухэтажная трешка с сауной в центре Барнаула продается за 20,6 млн рублей.

Общая площадь трешки 100 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 206 тыс. рублей.
Ecли вы мeчтaeте о загоpoднoм дoме, нo пpедпочитаeте жить в центре горoда, то этoт вaриант именно для ваc.
Рeмoнт выполнен в cтиле загоpoднoго дома с прекрасным панорамным видом со всех комнат, который не загораживают высокие постройки.
Есть все для комфортного проживания: большая удобная кухня-гостиная, спальня с гардеробом, детская комната, два санузла, сауна из горно-алтайского кедра.
Отделка стен из натурального дерева сочетается с «богатым» мрамором. Удобный лестничный марш с дизайнерскими периллами. В квартире всегда теплый пол и много света.
В самом многоквартирном доме имеется три лифта, один из них — грузовой. Он спускается на подземную автомобильную парковку, которая расположена под домом.
Вблизи от дома имеются все необходимые магазины, а также социально-значимые объекты.
Ранее сообщалось, что трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал