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Недвижимость

На Алтае выставили на продажу агробизнесы за сотни миллионов рублей

Частное лицо выставило на продажу сельхозпредприятие за 770 млн рублей. Имущество расположено в Каменском районе Алтайского края, следует из объявления, опубликованного в декабре на Авито. Автор объявления называет свой бизнес успешным и обещает помочь с кредитом на покупку, если у покупателя найдется часть суммы. Это не единственный действующий агробизнес, который его собственники хотят продать.

Участок земли на продажу.
Участок земли на продажу.
pixabay.com.

Годовой оборот 150 млн рублей

Автор объявления утверждает, что бизнес действующий: «Пашем, сеем». Он сообщает, что вся техника импортного производства, а это 70 единиц общей стоимость 80 млн рублей.

Площадь земли в хозяйстве – 5,2 тыс. га, из которых 2,8 тыс. га в собственности, 1,8 тыс. - в аренде на 50 лет, а еще 400 га арендовано у пайщиков до 2026 года с пролонгацией.

Автор объявления утверждает, что годовой оборот бизнеса - около 150 млн рублей. И он готов помочь с кредитом на покупку, «если у вас будет 20% от цены бизнеса».

Агробизнес продают предприниматели и из других районов Алтайского края. Хотя в целом объявлений такого рода на Авито не так много.

Сельхозтехника.
Сельхозтехника.
Анна Зайкова

Бийский район

Так, за 300 млн рублей продается сельхозпредприятие зернового направления в Бийском районе. У предприятия 1,5 тыс. га и еще 1 тыс. га в краткосрочной аренде. Больших подробностей авто объявления не раскрывает.

Панкрушихинский район

Здесь предприятие, занимaющееся растениeводcтвом и живoтнoвoдcтвом, продается за 480 млн рублей.

Общая площадь земель – 8,7 тыс. гектаров, в нaличии высoкoпрoизводительная техника и выcoкоквалифициpoванный коллектив. Ближайшая железнодорожная ветка проходит в 20 километрах.

На &quot;Алтае проходи самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири
На "Алтае проходи самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири
Анна Зайкова

Волчихинский район

Ранее altapress.ru сообщал о продаже фермерского хозяйства в Волчихинском районе почти за 150 млн рублей (минус 1 рубль). Причиной продажи называли оптимизацию бизнес-структуры.

В ноябре глава алтайского минсельхоза Сергей Межин рассказал altapress.ru, что в 2023 году затраты аграриев на гектар увеличились, но угроз дефолта для каких-либо сельхозпредприятий он не видит.

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