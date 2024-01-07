В двух шагах от дворца Петра и Эрмитажа продают квартиру. Посмотрите, как она выглядит

На углу Дворцовой набережной и Миллионной улицы продают квартиру, о которой мечтают многие. Внутри - современная, светлая, просторная. Снаружи - историческое здание в нескольких метрах от Зимнего дворца Петра и Эрмитажа.

В квартире семь комнат, две ванные. Большая кухня, несколько спален. Площадь комнат: 39.7 + 20.9 + 16.9 + 18.7 + 14.6 + 25.4 + 6.1 кв. м. Кухня занимает 26,2 кв. м.

Потолки высоченные - 3,65 метра.

Квартира на ул. Миллионной, 29. МК - Элит Квартира на ул. Миллионной, 29. МК - Элит Квартира на ул. Миллионной, 29. МК - Элит Квартира на ул. Миллионной, 29. МК - Элит

Здание на ул. Миллионной, 29, где расположена квартира - запасной дом при дворце великого князя Владимира Александровича - третьего сына императора Александра II. Здесь жили - фрейлина А.К. Анненкова, герцог Лейхтенбергский, промышленник Самуил Поляков.

Стоит такая красота 52 млн рублей.

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