19 декабря
﻿
Недвижимость

Интересный домик в два этажа сдают посуточно в Алтайском крае

Домик на 12 гостей сдают посуточно в Белокурихе. Он располагается по адресу ул. Алтайская, 14.

Домик в два этажа.
Домик в два этажа.
"Авито"

Общая площадь коттеджа 140 кв.м.

Дом разделен на трех хозяев. А три секции имеют свои входы. Каждый домик — это полноценных два этажа.

Отмечается, что в одной секции может разместится четыре человека.

Владелец отмечает, что такой вариант не удовлетворит запросы тех, кому важна большая, оборудованная придомовая территория.

На первом этаже располагается кухня-гостинная, санузел и диван. На втором этаже спальня, внутри которой есть шкаф, телевизор, кровать и кресло-гамак.

Автомобилем можно не пользоваться, вся инфраструктура в шаговой доступности.

Однако дом не подойдет для шумных вечеринок. Владелец сдает его только семейным людям, которые хотят отдохнуть среди природы. При этом проживание животных невозможно.

Стоимость аренды начинается от пяти тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость