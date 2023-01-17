17 января
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Недвижимость

Двухэтажный дворец с видом на «Plaza-центр» продают за 12,4 млн рублей в Барнауле

Двухуровневую квартиру с видом на «Plaza-центр» продают за 12,4 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Никитина, 142. Объявление размещено на «Авито».

Четырехкомнатная квартира, 170 кв. м за 12,4 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 170 кв. м за 12,4 млн рублей
Авито

Квартира похожа на настоящий дворец — 170 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 72,8 тыс. рублей.

Квартира находится в кирпичном таунхаусе 2014 года постройки. Владельцы отмечают низкие коммунальные платежи.

В квартире сделали евро-ремонт в светлых тонах с черным интерьером. Детские комнаты украсили фотообоями. В одной сделали сказочный рисунок цветов, а в другой — тропические джунгли.

На цокольном этаже находится гараж с автоматическими воротами, котельная, помещение свободного назначения, гардеробная. На первом этаже расположена большая кухня-гостиная с выходом на улицу, а также санузел и кабинет. В кабинете поставили тренажер.

Второй этаж занимают три изолированные комнаты и большая ванная комната.

Дом находится в центре города, в шаговой доступности — вузы, школы и детские сады, а также продуктовые магазины и торговые центры.

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