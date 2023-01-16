В завитушках. Вычурную «трешку» продают за 11,7 млн рублей в Барнауле

Площадь вычурной «трешки» — 75 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 156 тыс. рублей.
Квартира находится на 10 этаже из 16. Окна выходят на пр. Социалистический.
В квартире сделали современный ремонт в светлых тонах. Со светлыми стенами выгодно контрастирует интерьер более выразительных цветов. Владелец сделал акцент на обтекаемых линиях — в рамах окон и интерьере. Часто мебель и стены украшает узор в виде «завитушек».
В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, две спальни, ванная комната с душевой кабинкой и гардеробная.
Рядом с домом в шаговой доступности вузы, школы и детские сады. Поблизости большое количество продуктовых магазинов, торговые центры и спортивные залы.
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