В завитушках. Вычурную «трешку» продают за 11,7 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с узором из завитушек продают за 11,7 млн рублей в Барнауле. Она находится в центре города: Партизанская улица, 92. Объявление размещено на «Авито».

Трехкомнатная квартира, 75 кв. м за 11,7 млн рублей

Площадь вычурной «трешки» — 75 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 156 тыс. рублей.

Квартира находится на 10 этаже из 16. Окна выходят на пр. Социалистический.

В квартире сделали современный ремонт в светлых тонах. Со светлыми стенами выгодно контрастирует интерьер более выразительных цветов. Владелец сделал акцент на обтекаемых линиях — в рамах окон и интерьере. Часто мебель и стены украшает узор в виде «завитушек».

В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, две спальни, ванная комната с душевой кабинкой и гардеробная.

Рядом с домом в шаговой доступности вузы, школы и детские сады. Поблизости большое количество продуктовых магазинов, торговые центры и спортивные залы.