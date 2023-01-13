Центр в иллюминаторе. Уютную трешку продают в известном доме с круглыми окнами за 13 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру продают в доме, который известен своими большими круглыми окнами, в центре Барнаула за 12,9 млн рублей. Он находится на улице Папанинцев, 111. Объявление размещено на « Авито ».

Площадь уютной «трешки» — 122,8 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 105 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже из 13 в ЖК «Анастасия». Он находится в самом центре города. Отсюда открывается красивый вид на Барнаул.

В квартире сделали ремонт по собственному проекту в современном стиле. Кухня совмещена с гостиной, есть отдельная зона отдыха с домашним кинотеатром. Здесь установлены четыре колонки в потолке, две ниши под большие колонки и одна — в ванной комнате.

Есть две большие спальни. Одну из них можно оборудовать под детскую комнату. Дополнительно обустроена витражная лоджия. Также оборудована просторная ванная комната, совмещенная с санузлом.

Рядом с домом в шаговой доступности находятся вузы, школы и детские сады. Рядом — торговые и развлекательные центры, кафе и рестораны, банки, салоны красоты.