Двухэтажный коттедж на берегу Оби продают за 7 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный коттедж со свободной планировкой продают за 7 млн рублей в Барнауле. Он находится на Правобережном тракте, 18А. Объявление размещено на «Авито».

Двухэтажный коттедж со свободной планировкой за 7 млн рублей в Барнауле

Площадь дома — 54 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 129 тыс. рублей.

Коттедж находится прямо на берегу Оби рядом со spa-отелем «Заречье». Есть три парковочных места — одно на воде для катера и два для автомобилей.

В доме сделали современный дизайнерский ремонт в стиле хай-тек. Владельцы установили систему теплый пол, провели внутрипольные конвектора. Сам пол покрыли керамогранитом итальянского производителя. Также сделали панорамное остекление в пол.

Помимо жилых помещений в доме есть сауна, зона барбекю с вытяжкой и искусственный пруд.

В доме есть все необходимые коммуникации: газ, свет, электричество.