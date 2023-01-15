Двухэтажный коттедж на берегу Оби продают за 7 млн рублей в Барнауле

Площадь дома — 54 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 129 тыс. рублей.
Коттедж находится прямо на берегу Оби рядом со spa-отелем «Заречье». Есть три парковочных места — одно на воде для катера и два для автомобилей.
В доме сделали современный дизайнерский ремонт в стиле хай-тек. Владельцы установили систему теплый пол, провели внутрипольные конвектора. Сам пол покрыли керамогранитом итальянского производителя. Также сделали панорамное остекление в пол.
Помимо жилых помещений в доме есть сауна, зона барбекю с вытяжкой и искусственный пруд.
В доме есть все необходимые коммуникации: газ, свет, электричество.
«В ремонт вложены не малые средства, больше стоимости продажи. Делали все для себя», — заявляют владельцы.
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