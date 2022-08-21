Двухэтажный коттедж со spa-зоной, камином и бильярдной продается в Барнауле за 20 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу двухэтажный коттедж в зеленой зоне города по адресу: Змеиногорский тракт, 65, следует из объявления на «Авито».

За дом площадью 320 кв. м на участке в 10 соток владельцы просят 20 млн рублей. В пересчете один кв. м коттеджа обойдется покупателям 62,5 тыс. рублей.

У коттеджа есть просторная веранда с панорамным остеклением.

На первом этаже имеется просторная и светлая кухня-гостиная с большим количеством окон, с примечательными видами в любое время года на огромные сосны.

Также здесь расположилась SPA-зона, сауна и санузел. Имеется отдельный выход в гараж на два автомобиля, где также имеется место для хранения дров для растопки камина.

На втором этаже располагается одна спальня, санузел с душевой кабиной, мини-кухня, каминная зона, просторная комната отдыха, бильярдная.

В цокольном этаже расположена гардеробная и комната для занятия спортом.

Газовая котельная расположена вне дома и имеет отдельный вход с улицы.

На участке большое количество хвойных деревьев, имеется место для установки бани.