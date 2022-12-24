Двухкомнатная квартира с красивым видом на Барнаул продается за 13 млн рублей

Двухкомнатную квартиру с прекрасным видом на город продают в Барнауле за 13 млн рублей на «Циан».

Квартира площадью 62,9 кв.м. находится по адресу пр. Комсомольский, 122В.

Автор объявления указывает, что у «двушки» удобная планировка с просторной кухней и гардеробной зоной. Есть две лоджии: из кухни и из общей комнаты. Классический ремонт в светлых тонах (на полу ламинат и керамогранит).

Новым жильцам остается кухонный гарнитур с встроенной техникой: посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф, зона хранения в гардеробной комнате.

Горизонтальная разводка отопления (оплата за тепло по счетчикам). Видовой этаж.

Квартира расположена в комплексе на закрытой территории с охраной и подземной парковкой. В доме просторные холлы на первом этаже с колясочными.