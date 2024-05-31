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Недвижимость

Двухуровневый дачный участок продают в Барнауле за 1,8 млн рублей

Уютную дачу продают в Барнауле за 1,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Двухуровневый дачный участок продают в Барнауле за 1,8 млн рублей.
Двухуровневый дачный участок продают в Барнауле за 1,8 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь домика составляет 40 кв.м. Площадь участка — 7 соток.

Отмечается, что на первом уровне есть домик из кругляка, беседка, два парковочных места, газон перед домом.

На втором уровне располагается баня, небольшой бассейн, участок под огород.

Также на участке растут яблони, облепиха, жимолость, крыжовник, малина, слива, вишня.

В домике теплые полы, печка и холодная вода в сезон.

Ранее сообщалось, что огромную однушку с собственной террасой продают в Барнауле за 26 млн рублей.

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