16 октября
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Недвижимость

«Двушка» с фрагментами бани продается в Барнауле за 7,9 млн рублей

Двухкомнатная квартира площадью 70,6 кв. м продают в десятиэтажном доме за 7,9 млн рублей по адресу тракт Змеиногорский, 104П/10. Автор объявления на «Циан» указывает, что квартира довольно просторная.

Квартира за 70,9 млн рублей.
Квартира за 70,9 млн рублей.
"Циан".

В квартире есть панельные ставки, напоминающие облицовку бани. Комнаты в основном приятного коричневого цвета, просторные.

Спальни не смежные, но кухня объединена с гостиной. Ремонт дизайнерский, материалы дорогие и качественные. Хозяева отмечают, что в квартира подходит для посиделок с друзьями.

У одной из спален есть выход на балкон. Кроме того. в квартире есть гардеробная.

Рядом с домом — трамвайные остановки, детская больница, площадки, магазины.

Кстати, цены на квартиры в барнаульских новостройках перестали расти.

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