«Двушка» с фрагментами бани продается в Барнауле за 7,9 млн рублей

В квартире есть панельные ставки, напоминающие облицовку бани. Комнаты в основном приятного коричневого цвета, просторные.
Спальни не смежные, но кухня объединена с гостиной. Ремонт дизайнерский, материалы дорогие и качественные. Хозяева отмечают, что в квартира подходит для посиделок с друзьями.
У одной из спален есть выход на балкон. Кроме того. в квартире есть гардеробная.
Рядом с домом — трамвайные остановки, детская больница, площадки, магазины.
Кстати, цены на квартиры в барнаульских новостройках перестали расти.