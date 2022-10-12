Престижную «четырешку» с королевским интерьером продают за 13,7 млн рублей в Барнауле

Квартира просторная, ее площадь — 125 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 110 тыс. рублей.
«Четырешка» расположена на предпоследнем, 9 этаже, в кирпичном жоме 2011 года постройки. В подъезде два лифта — пассажирский и грузовой. По словам продавца, коммунальные платежи — низкие.
В квартире сделан свежий евроремонт. Кухня оборудована встроенной мебелью и совмещена с большим залом.
Кроме того, обустроены три спальни. Кстати, две из них можно переделать под детскую и гостевую.
Также в квартире есть два санузла. Один из них — совмещенный, с джакузи. Имеются и две теплые лоджии — одна из них объединена с кухней и залом.
В интереьре присутсвует позолота. В частности, ей украшены зеркала и ванная.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности — Барнаульский зоопарк и Парк спорта Алексея Смертина.