Престижную «четырешку» с королевским интерьером продают за 13,7 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатная квартира с позолоченным декором продается за 13,7 млн рублей в Барнауле. Продавцы оценивают ее как уже готовую для полноценной жизни — заходи и располагайся. Она находится на ул. Антона Петрова, 222А. Объявление размещено на « Авито ».

Четырехкомнатная квартира, 125 кв. м за 13,7 млн рублей

Квартира просторная, ее площадь — 125 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 110 тыс. рублей.

«Четырешка» расположена на предпоследнем, 9 этаже, в кирпичном жоме 2011 года постройки. В подъезде два лифта — пассажирский и грузовой. По словам продавца, коммунальные платежи — низкие.

В квартире сделан свежий евроремонт. Кухня оборудована встроенной мебелью и совмещена с большим залом.

Кроме того, обустроены три спальни. Кстати, две из них можно переделать под детскую и гостевую.

Также в квартире есть два санузла. Один из них — совмещенный, с джакузи. Имеются и две теплые лоджии — одна из них объединена с кухней и залом.

В интереьре присутсвует позолота. В частности, ей украшены зеркала и ванная.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности — Барнаульский зоопарк и Парк спорта Алексея Смертина.