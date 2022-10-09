Стильная «трешка» с современным дизайнерским ремонтом продается за 13 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатная квартира с качественным дорогим ремонтом продается за 12,8 млн рублей в Барнауле. Продавцы отмечают, что квартира абсолютно новая — в ней еще никто не жил. Она расположена по адресу: Песчаная ул., 180, р-н Центральный. Объявление размещено на Avito.ru .

Квартира имеет площадь 83 кв.м. Стоимость одного квадратного метра — 155 тыс. рублей.

«Трешка» расположена на самом верхнем, 19 этаже в новом монолитном доме — его сдали в 2022 году. Продавцы отмечают, что окна выходят на солнечную сторону.

В квартире удачная планировка. В ней разместились две большие спальни, уютная кухня-гостиная, просторная прихожая, гардеробная и санузел, совмещенный с ванной комнатой.

Здесь выполнен современный ремонт из качественных дорогих материалов. Стены покрыты декоративной штукатуркой от бренда Derufa. Подоконники сделаны из керамогранита. На полу выложен дорогой ламинат.

«Качество отделки не оставит равнодушными даже самых требовательных покупателей!», — заявляют продавцы.

Квартира оборудована современной сантехникой от таких брендов, Grohe, Roca, AM.PM.

Двор в доме закрытый и находится под охраной. На территории есть детская и спортивная площадки. В самом жилом комплексе устроена подземная парковка.

В шаговой доступности — детские сады, школы и продуктовые магазины.