10 октября
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Недвижимость

Уютнейший бревенчатый коттедж с выходом на лес продают за 8,8 млн рублей в Алтайском крае

Коттедж, сделанный из бревен, продают за 8,8 млн рублей в Первомайском районе. Он расположен в живописном месте по адресу: с. Бобровка, микрорайон Светлый. Объявление размещено на Avito.ru.

Бревенчатый коттедж 11 кв. м за 8,8 млн рублей
Бревенчатый коттедж 11 кв. м за 8,8 млн рублей
Avito.ru

Площадь коттеджа составляет 111 кв. м. Цена одного квадратного метра — около 79 тыс. рублей.

Дом построен полностью из бревен в 2019 году. Он находится на участке в семь соток в живописном месте. Продавец отмечает прекрасный вид, который открывается с большой террасы.

В коттедже — три жилые комнаты. Гостиная совмещена с кухней. Здесь установлены панорамные окна, чтобы любоваться красивым видом на лес. Есть две уютные спальни. А также гардеробная.

В доме есть газовое отопление. Вход в котельную отдельный.

Коттедж прекрасно подходит как для загородного отдыха зимой и летом. Так и для постоянного проживания. В селе находятся магазины, остановки общественного транспорта,
школа, детский сад. Из города в село ведет отличная трасса.

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