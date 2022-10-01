1 октября
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Недвижимость

Коттедж среди сосен, белочек и охраны продают в Барнауле за 150 млн рублей

В Барнауле продают самый дорогой дом за 150 млн рублей. Нам он понравился своей зеленью: красивые высокие сосны, кусты, ухоженные деревья. Автор объявления на «Циан» говорит, что территория подходит для душевных бесед.

2-этажный коттедж, 511,8 м².
2-этажный коттедж, 511,8 м².
"Циан".

Дом стоит на участке 511,8 кв.м. В коттедже два этажа, три спальни, четыре санузла, гостиная, сауна, гардеробная… В общем, за 150 млн здесь можно найти что угодно.

Например, есть комната отдыха с бильярдом.

Дом отлично подходит для большой семьи: вечерами можно собираться у камина и рассказывать, как прошел день.

Ландшафтный дизайн на огромной территории заслуживает отдельного внимания.

Дом расположен в закрытом поселке на Горнолыжной улице. Находитcя в окружении белок и охраны. Рядом есть горбольница № 5, «Авальман», «Обь» и продуктовые магазины.

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