Двушку с желтой кухней в цветочек, шикарным видом и «пением птиц» продают в Барнауле за 4,8 млн рублей

Площадь квартиры — 43 кв. м. Лоджия — 4 кв.м.

Комнаты изолированные, санузел и ванная комната раздельные.

«Нужно также отметить идеальное состояние подъездов в доме, был выполнен капитальные ремонт, крыша ремонтировалась. Очень внимательная Управляющая компания, которая следит за порядком в доме.

Для любителей активного образа жизни в непосредственной близости от дома находится парк Юбилейный, где можно прогуляться, покататься на велосипедах или просто насладиться природой.

Стоит отметить не только шикарный вид из окна на парк, утопающий в зелени, но и прекрасное пение птиц, вместо шумных и загазованных дорог, летом можно спокойно спать с открытыми окнами под белый шум», — указано в объявлении.