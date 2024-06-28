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Экономика

В Барнауле бизнес судится с мэрией за компенсацию потери помещения в домах под снос

На снос ветхих и аварийных жилых домов в Барнауле и выплаты собственникам квартир в последние годы направляли сотни миллионов рублей в год. Право граждан на выплату денег за их жилье предусмотрено Жилищным кодексом. А на что могут претендовать предприниматели, которым принадлежат нежилые помещения? Как стало известно altapress.ru, им тоже предлагают возмещение. Но не всегда. И не во всех случаях бизнес согласен с предложенной суммой – рассказываем, почему и чего им удается добиться в суде.

 Снос аварийного дома в Барнауле.
 Снос аварийного дома в Барнауле.
Barnaul.org

История 1: что положено жильцу, не положено бизнесу

Предприниматель Ольга Немировская стала собственником небольшого помещения на первом этаже дома на пр. Ленина, 173 в 2003 году - помещение сейчас нежилое.

В 2016-м комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу. А в 2017-м администрация Барнаула постановила изъять для муниципальных нужд все жилые помещения. Нежилые в постановление не включили.

Предпринимательница попросила изъять помещение и у нее – и выплатить возмещение. Но город отказал.

Ведь статья 32 Жилищного кодекса, которой руководствуются при выплате, – она для жилых помещений. А про нежилые там не сказано ничего. Получалось, что положено собственникам-гражданам, не положено бизнесменам.

Барнаул, пр. Ленина, 173
Барнаул, пр. Ленина, 173
Altapress.ru

«Предоставление собственникам нежилых помещений взамен иных нежилых помещений, а также выкупной стоимости не предусмотрено» - ответил ей комитет ЖКХ.

Что решил суд

Предпринимательница обратилась в арбитраж, потребовала выплаты - и судьи с ней согласились.

«Отказ ответчика в изъятии спорного имущества истца путем выкупа для муниципальных нужд нарушают законные права ИП Немировской О.В. как собственника объекта недвижимости нежилого назначения», - объяснил судья.

Требования о выплатах - законные и обоснованные и подлежат удовлетворению.

Барнаул, пр. Ленина, 173
Барнаул, пр. Ленина, 173
Altapress.ru

Как рассчитали сумму возмещения

Чтобы выяснить, сколько заплатить предпринимателю, суд назначил оценочную экспертизу - ее поручили сделать Алтайской лаборатории судебной экспертизы.

Интересно, что экспертов суд попросил оценить стоимость не только нежилого помещения (с учетом доли в общей собственности), но и не сделанного капремонта.

А его администрация города обязана была произвести в соответствии со статьей 16 «Закона о приватизации жилфонда» от 1991 года.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Результаты оценки такие: помещение - 5,9 млн рублей, не сделанный капремонт - 930 тыс., услуги по подбору нового помещения 42,7 тыс., переезд - 5,2 тыс.

Вся сумма взыскана с барнаульского комитета ЖКХ в пользу ИП. Решение вынесено в апреле, горадминистрация не стала его оспаривать.

История 2: сделка подозрительная, выплатить не можем

Другая история – с нашумевшим домом с пр. Ленина, 133. 28 марта 2023 года кирпичная кладка его фасада обрушилась на тротуар.

Эксперты сочли ситуацию настолько серьезной, что в границах придомовой территории дома ввели режим ЧС и заявили, что людям здесь жить нельзя. В мае 2023 года дом уже снесли.

Дом на пр. Ленина, 133.
Дом на пр. Ленина, 133.
Анна Зайкова.

Меж тем, 29 марта, на следующий день после обрушения фасада, новосибирский предприниматель Олег Грохов купил в этом доме нежилое помещение.

И вскоре попросил городской комитет ЖКХ заключить и с ним соглашение об изъятии помещения для муниципальных нужд и выплате денежного возмещения.

В мэрии ответили, что в сделке по приобретению им помещения «прослеживаются признаки ее недействительности, заключить соглашение не представляется возможным». Тогда предприниматель тоже подал иск в арбитраж.

Снос дома по пр. Ленина, 133
Снос дома по пр. Ленина, 133
barnaul.org

Что решил суд

Предприниматель заявил, что отказ неправомерный и нарушает его права. Ведь его недвижимость была уничтожена по заказу муниципальной власти. И он как собственник помещения лишен возможности им владеть, пользоваться и распоряжаться.

Суд с ним согласился. Грохов - собственник помещения, договор купли-продажи оспорен не был.

А принудительное отчуждение имущества для государственных нужд возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Дом на пр. Ленина, 133.
Дом на пр. Ленина, 133.
Анна Зайкова.

Как рассчитали сумму возмещения

Надо сказать, что предыдущему собственнику этого помещения, тоже предпринимателю, администрация предлагала заключить соглашение о выкупе за 5,2 млн рублей. Сумму определил оценщик.

Но Грохов купил у него это помещение после признания дома аварийным. А в этом случае надо руководствоваться частью 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса: размер возмещения не может превышать стоимость покупки.

Поскольку за 57 кв. метров Олег Грохов заплатил предыдущему владельцу 4,54 млн рублей, именно эту сумму ему и должен выплатить барнаульский комитет ЖКХ.

Здание, в котором был главный офис &quot;Элин-Банка&quot;, Барнаул, ул. Профинтерна, 38.
Здание, в котором был главный офис "Элин-Банка", Барнаул, ул. Профинтерна, 38.
Altapress.ru

Другие иски

Сейчас суд рассматривает еще несколько подобных исков предпринимателей к барнаульскому комитету ЖКХ.

К примеру, Андрей Чимитов, имеющий 400 «квадратов» в доме на ул. Профинтерна, 38, рассчитывает на выплату 26,5 млн рублей – не считая оплаты госпошлины и оценочных услуг.

Решения по его иску пока нет, но судебная практика складывается пока в пользу бизнеса.

Что говорит закон о возмещении

Согласно Жилищному Кодексу РФ (ч. 7 статьи 32) в состав выплаты собственнику изымаемого для госнужд помещения включается:

  • рыночная стоимость помещения,
  • рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности
  • а также все убытки, причиненные собственнику помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места нахождения, временным пользованием иным помещением, переездом, поиском другого помещения, оформлением права собственности на другое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

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