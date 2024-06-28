На снос ветхих и аварийных жилых домов в Барнауле и выплаты собственникам квартир в последние годы направляли сотни миллионов рублей в год. Право граждан на выплату денег за их жилье предусмотрено Жилищным кодексом. А на что могут претендовать предприниматели, которым принадлежат нежилые помещения? Как стало известно altapress.ru, им тоже предлагают возмещение. Но не всегда. И не во всех случаях бизнес согласен с предложенной суммой – рассказываем, почему и чего им удается добиться в суде.

История 1: что положено жильцу, не положено бизнесу

Предприниматель Ольга Немировская стала собственником небольшого помещения на первом этаже дома на пр. Ленина, 173 в 2003 году - помещение сейчас нежилое.

В 2016-м комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу. А в 2017-м администрация Барнаула постановила изъять для муниципальных нужд все жилые помещения. Нежилые в постановление не включили.

Предпринимательница попросила изъять помещение и у нее – и выплатить возмещение. Но город отказал.

Ведь статья 32 Жилищного кодекса, которой руководствуются при выплате, – она для жилых помещений. А про нежилые там не сказано ничего. Получалось, что положено собственникам-гражданам, не положено бизнесменам.

Барнаул, пр. Ленина, 173 Altapress.ru

«Предоставление собственникам нежилых помещений взамен иных нежилых помещений, а также выкупной стоимости не предусмотрено» - ответил ей комитет ЖКХ.

Что решил суд

Предпринимательница обратилась в арбитраж, потребовала выплаты - и судьи с ней согласились.

«Отказ ответчика в изъятии спорного имущества истца путем выкупа для муниципальных нужд нарушают законные права ИП Немировской О.В. как собственника объекта недвижимости нежилого назначения», - объяснил судья.

Требования о выплатах - законные и обоснованные и подлежат удовлетворению.

Барнаул, пр. Ленина, 173 Altapress.ru

Как рассчитали сумму возмещения

Чтобы выяснить, сколько заплатить предпринимателю, суд назначил оценочную экспертизу - ее поручили сделать Алтайской лаборатории судебной экспертизы.

Интересно, что экспертов суд попросил оценить стоимость не только нежилого помещения (с учетом доли в общей собственности), но и не сделанного капремонта.

А его администрация города обязана была произвести в соответствии со статьей 16 «Закона о приватизации жилфонда» от 1991 года.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Результаты оценки такие: помещение - 5,9 млн рублей, не сделанный капремонт - 930 тыс., услуги по подбору нового помещения 42,7 тыс., переезд - 5,2 тыс.

Вся сумма взыскана с барнаульского комитета ЖКХ в пользу ИП. Решение вынесено в апреле, горадминистрация не стала его оспаривать.

История 2: сделка подозрительная, выплатить не можем

Другая история – с нашумевшим домом с пр. Ленина, 133. 28 марта 2023 года кирпичная кладка его фасада обрушилась на тротуар.

Эксперты сочли ситуацию настолько серьезной, что в границах придомовой территории дома ввели режим ЧС и заявили, что людям здесь жить нельзя. В мае 2023 года дом уже снесли.

Дом на пр. Ленина, 133. Анна Зайкова.

Меж тем, 29 марта, на следующий день после обрушения фасада, новосибирский предприниматель Олег Грохов купил в этом доме нежилое помещение.

И вскоре попросил городской комитет ЖКХ заключить и с ним соглашение об изъятии помещения для муниципальных нужд и выплате денежного возмещения.

В мэрии ответили, что в сделке по приобретению им помещения «прослеживаются признаки ее недействительности, заключить соглашение не представляется возможным». Тогда предприниматель тоже подал иск в арбитраж.

Снос дома по пр. Ленина, 133 barnaul.org

Что решил суд

Предприниматель заявил, что отказ неправомерный и нарушает его права. Ведь его недвижимость была уничтожена по заказу муниципальной власти. И он как собственник помещения лишен возможности им владеть, пользоваться и распоряжаться.

Суд с ним согласился. Грохов - собственник помещения, договор купли-продажи оспорен не был.

А принудительное отчуждение имущества для государственных нужд возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Дом на пр. Ленина, 133. Анна Зайкова.

Как рассчитали сумму возмещения

Надо сказать, что предыдущему собственнику этого помещения, тоже предпринимателю, администрация предлагала заключить соглашение о выкупе за 5,2 млн рублей. Сумму определил оценщик.

Но Грохов купил у него это помещение после признания дома аварийным. А в этом случае надо руководствоваться частью 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса: размер возмещения не может превышать стоимость покупки.

Поскольку за 57 кв. метров Олег Грохов заплатил предыдущему владельцу 4,54 млн рублей, именно эту сумму ему и должен выплатить барнаульский комитет ЖКХ.

Здание, в котором был главный офис "Элин-Банка", Барнаул, ул. Профинтерна, 38. Altapress.ru

Другие иски

Сейчас суд рассматривает еще несколько подобных исков предпринимателей к барнаульскому комитету ЖКХ.

К примеру, Андрей Чимитов, имеющий 400 «квадратов» в доме на ул. Профинтерна, 38, рассчитывает на выплату 26,5 млн рублей – не считая оплаты госпошлины и оценочных услуг.

Решения по его иску пока нет, но судебная практика складывается пока в пользу бизнеса.

Что говорит закон о возмещении Согласно Жилищному Кодексу РФ (ч. 7 статьи 32) в состав выплаты собственнику изымаемого для госнужд помещения включается: рыночная стоимость помещения,

рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности

а также все убытки, причиненные собственнику помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места нахождения, временным пользованием иным помещением, переездом, поиском другого помещения, оформлением права собственности на другое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

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