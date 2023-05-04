В Барнауле начали оперативный снос аварийного дома по пр. Ленина

Рабочие приступили к сносу дома по пр. Ленина, 133, который признали аварийным в апреле 2022 года, сообщает мэрия Барнаула.

Двухэтажный многоквартирный дом построили в 1949 году. В нем проживало 24 человека.

Решение о расселении приняли в марте этого года, после того, как у здания обрушилась часть фасада.

Собственников после происшествия обязали в срочном порядке покинуть квартиры, не дав даже толком собрать вещи.

Одна семья подала заявление на проживание в маневренном фонде. Еще 18 жильцов поселились у друзей и родственников.

Дом в итоге решили снести — 13 апреля стало известно о поиске подрядчика для демонтажа. Всю процедуру выполнили достаточно оперативно.

При этом 15 владельцев квартир, подавшие документы для подписания Соглашения, получат компенсацию за "изымаемое имущество для муниципальных нужд".

Ранее фасад соседнего здания, который всего на год младше, также обрушился на тротуар. Однако дом отказались признавать аварийным. Вместо этого фасад решили пересобрать.