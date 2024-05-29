Весть о том, что трехэтажный дом-сталинку на пр. Ленина, 131 будут сносить, и съехать надо максимум через год, у большинства его обитателей вызвала удивление. Да, в доме был инцидент : весной 2023-го обрушилась часть фасада. Но основную стену обрушение не затронуло, жить в доме не запрещали, и от той беды через три недели не осталось и следа. Как стало известно altapress.ru, большая часть собственников квартир и нежилых помещений против сноса и сейчас судятся с администрацией Барнаула. Они считают, что дом крепкий и его нужно сохранить.

«Любой дом – как человек»

Малоэтажные дома-сталинки в этом квартале на пр. Ленина сносят один за другим: нет уже 127-го, 129-го, 133-го… Никто из их обитателей не подал голос в защиту родных стен.

Что ж, выглядели те дома запущенными, и до аварийности их, видимо, довели долгие годы жизни без ремонта. С домом №131 - другая история.

На пастельно желтом фасаде дома - красная табличка: «Не охраняется государством. Охраняется собственниками дома». И это не преувеличение: его обитатели о нем в самом деле заботятся.

Белые розетки на фасаде и фигурные лепные углы, столь характерные для сталинского ампира, выглядят как новые. На стенах не увидишь трещин, хотя зданию 74 года. В подъездах свежий ремонт, на подоконнике цветы, на стенах - картины.

Барнаул, жилой дом на пр. Ленина, 131. Altapress.ru

Корреспондент altapress.ru побывал в двух квартирах и нежилом помещении на первом этаже. Внешних признаков аварийности и непригодности для проживания глазу неспециалиста не видно.

«Я здесь почти 15 лет, мой этаж третий, верхний, ничего не течет. Мне все здесь нравится – изолированные комнаты, высокие потолки, не слышно шума от соседей, зимой тепло», - объясняет жительница дома Елена Гуляева.

«Любой дом – как человек. Если он не следит за собой, умирает в 50. Если соблюдает правила,может прожить до 100. У домов, наверное, есть предельный срок. Но если их осматривать и вовремя делать ремонт, они могут служить долго», - рассуждает Лев Немировский, собственник одного из нежилых помещений.

Барнаул, жилой дом на пр. Ленина, 131. Altapress.ru

Сталинки — общее разговорное название многоквартирных домов, сооружавшихся в СССР с середины 1930-х до середины 1950-х годов. Малоэтажные сталинки строили, в основном, после войны.

«Хотим найти тех, кому здесь не нравится»

Беда случилась 14 апреля 2023 года, когда сносили соседний дом: обрушилась часть кладки фасада, выходящего на Ленинский. Шуму инцидент наделал много. Но за две-три недели все восстановили в соответствии с предписаниями организации «Земстройпроект», средства на это выделил один из собственников нежилых помещений.

А пока шло восстановление, сотрудник администрации Железнодорожного района Дмитрий Рыбка собрал жильцов на сход. Он сразу начал агитировать собравшихся писать заявление на признание дома аварийным, хотя экспертизу еще не проводили, рассказывает Лев Немировский, побывавший на встрече.

Барнаул, жилой дом на пр. Ленина, 131. Altapress.ru

«Рыбка прямо сказал: мы хотим найти людей, которым не нравится здесь жить, - вспоминает он, - а такие люди могут найтись в каждом, даже новом, доме. Жильцам пообещали выплатить по 90 тыс. рублей за квадратный метр».

И желающие нашлись: написать заявление согласились двое из 19 квартировладельцев. «Видимо, для них важнее получить деньги, - предположили мои собеседники. - А мы хотим здесь жить».

Общая площадь дома – 1029 кв. метров, в том числе нежилых помещений – 214 кв. метров, жилых – 815 кв. метров. Жилых помещений 19, нежилых четыре.

Барнаул, жилой дом на пр. Ленина, 131. Altapress.ru

«Решение о сносе – как снег на голову»

Судьбу людей, живущих здесь - кто 20 лет, а кто и 50, решили заявления двух человек, одна экспертная организация и заседание межведомственной комиссии. Собеседники altapress.ru так излагают хронологию событий.

Апрель. Встреча с чиновником.

Май. Обследование дома экспертной организацией. Результат: износ фундамента, кровли, перегородок 45%, стен 55%, чердачного перекрытия 65%. В среднем – 48%.

Вывод экспертов: эксплуатация здания возможна при условии значительного капремонта. Тем не менее заявления от двух собственников поступили в межведомственную комиссию.

Июнь. Комиссия признает дом аварийным и подлежащим сносу. Решении принимают за спиной жильцов – их на заседании не приглашают. «Мы увидели объявление на дверях, что нас снесут. Это было как снег на голову», - вспоминает Елена Гуляева.

Елена Гуляева, жилец дома на пр. Ленина, 131. Altapress.ru

Только потом, уже в ходе суда, люди выяснят: та же экспертная организация по запросу мэрии по запросу мэрии подготовила отдельное письмо. И в нем написала: капремонт дома может оказаться не целесообразным – слишком дорогим.

«При этом никаких смет к письму не приложили», - говорит юрист Наталья Комлева.

«Не разобрались в причинах»

На то, чтобы принять судьбоносное решение по дому, ушло два месяца. И вот уже больше восьми месяцев, с сентября 2023 года, собственники жилых и нежилых помещений (одиннадцать истцов) пытаются отстоять свой дом, который не считают аварийным.

Они судятся с администрацией и межведомственной комиссией Барнаула, так как считают, что решение о сносе нарушает их права и законные интересы. Со своей стороны в мэрии утверждают: эксперты провели детальное инструментальное исследование, решение вынесено верное.

Лев Немировский у дома на пр. Ленина, 131. Altapress.ru

Лев Немировский, который знает все «болячки» дома, историю их появления и «лечения», на это отвечает: никто не разобрался, почему год назад обрушилась часть кладки. Причиной была не изношенность конструкций, а некачественный ремонт крыши, сделанный в 2013 году, полагает он.

«Подрядчик нарушил правила сноса»

В 2010-х годах, если помните, дома на гостевых маршрутах иногда ремонтировали за счет городского бюджета по особым программам. В 2013 году обитатели 131-го дома уговорили мэрию починить в их доме крышу по такой вот программе.

Та наняла подрядчика, который не оборудовал слив, дождевая вода стала стекать по стене - образовалась промоина. Фирма свою «недоработку» признала и со временем исправила ее.

А промоину заделала управляющая компания «заплаткой» в полкирпича. «Но ее же надо было связать с основной стеной, чего тоже не сделали», - говорит Немировский. И вот, когда сносили одну из соседних двухэтажек, та заплатка и выпала.

Соседний дом, у которого обрушились кирпичи. Анна Зайкова

«Есть правила сноса: здание разбирают по частям. Здесь же подрядчик сразу загнал технику, и за три-четыре часа обрушил его, - объясняет собеседник. - При этом стена нашего дома не обрушилась, крыша не деформировалась».

Теперь же «заплатка» сделана по правилам. Более того, параллельно в доме укрепили фундамент (чтобы дому не был страшен снос очередных домов-соседей), заменили теплоизоляцию на чердаке, привели в порядок бойлерную и фасады.

«Может, просто нужен участок»

Сейчас суд поставлен на паузу – назначена экспертиза, от которой многое зависит. Мои собеседники опасаются худшего сценария. Но надеются все же на лучшее.

Они считают ошибкой, что этот дом с белыми розеточками на пастельно-желтом фасаде, фигурными наличниками и балюстрадами на балконах не включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Барнаул, жилой дом на пр. Ленина, 131. Altapress.ru

Он ведь не только украшает квартал - он еще и символ истории. «Это был один из первых трехэтаэных каменных домов за железнодорожной выемкой, построенный для инженеров и руководящих работников Барнаульского котельного завода», - рассказывает Наталья Комлева.

Ну, а пока в разговорах с обитателями дома нет-нет да и проскользнет мысль: «Может, администрации просто понадобился участок побольше, чтобы продать его подороже, а наш дом – та заноза, что мешает сформировать его»?

Как сносят аварийные жилые дома в Барнауле 2021 год снесено 19 домов

2022 год – 51 домов

2023 год - 83 дома. Источник Barnaul.org

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