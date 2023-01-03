«Двушку» в доме со знаменитой аркой продают за 8 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру в доме со знаменитой аркой продают за 8 млн рублей в Барнауле. Она находится на пр-те Ленина, 81. Объявление размещено на Авито .

«Двушка» в доме со знаменитой аркой

Площадь квартиры — 56 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь почти 143 тыс. рублей.

«Двушка» находится на последнем, пятом этаже. Дом построили еще в 1954 году, и он был признан памятником архитектуры. Особенно красива его большая арка, украшенная узором из синих квадратов.

Не стоит волноваться о возрасте дома — здесь сделали капитальный ремонт менее трех лет назад.

Отремонтировали и квартиру. Владельцы «заменили все, что можно было заменить», говорят они. Стены выровняли гипсокартоном по уникальной технологии на пену. Это повышает звуко- и теплоизоляцию. Сделали высокие потолки, поставили пластиковые стеклопакеты и новые алюминиевые радиаторы.

«Новому хозяину остается только дорисовать на подготовленном полотне квартиру своей мечты», — заявляют продавцы.

Из окон открывается прекрасный вид на Дом со шпилем, площадь Октября, Ленинский проспект. Рядом расположены ВУЗы, школы, детские сады, театры, магазины, аптеки.