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10 декабря
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Недвижимость
19

Эксперты по недвижимости рассказали о ставках по ипотеке в 2019 году

Эксперты рынка недвижимости заявляют об истощении потенциала снижения ставок по ипотечным кредитам. Представители отрасли уверены, что процент по кредитам в ближайшее время будет только расти, сообщает «Газета.Ru».

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Depositphotos.

Ожидается, что к 14 декабря Центробанк повысит ключевую ставку с текущих 7,5%.

Руководитель направления по развитию ипотечных программ группы компаний «Инград» Вячеслав Приймак считает, что изменение скажется на размер ставок по кредитам. Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский согласился с Приймаком, при этом добавив, что банки с госучастием оперативно реагируют на действия финрегулятора, пишет ura.ru.

И добавил: «Особенно это касается кредитных продуктов».

Собеседники уточнили, что средняя ставка по ипотеке у крупных банков вырастет до 9,9 — 10,5%. Директор по продажам группы компаний «Гранель» Рустам Арсланов уверен, что в ближайший год россиянам придется ориентироваться на ставку в районе 10−11% годовых.

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