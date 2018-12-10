Эксперты по недвижимости рассказали о ставках по ипотеке в 2019 году

Эксперты рынка недвижимости заявляют об истощении потенциала снижения ставок по ипотечным кредитам. Представители отрасли уверены, что процент по кредитам в ближайшее время будет только расти, сообщает « Газета.Ru ».

Ожидается, что к 14 декабря Центробанк повысит ключевую ставку с текущих 7,5%.

Руководитель направления по развитию ипотечных программ группы компаний «Инград» Вячеслав Приймак считает, что изменение скажется на размер ставок по кредитам. Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский согласился с Приймаком, при этом добавив, что банки с госучастием оперативно реагируют на действия финрегулятора, пишет ura.ru.

И добавил: «Особенно это касается кредитных продуктов».

Собеседники уточнили, что средняя ставка по ипотеке у крупных банков вырастет до 9,9 — 10,5%. Директор по продажам группы компаний «Гранель» Рустам Арсланов уверен, что в ближайший год россиянам придется ориентироваться на ставку в районе 10−11% годовых.