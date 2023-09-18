18 сентября
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Недвижимость

Элитную четырешку с собственной бильярдной продают в Барнауле за 15 млн рублей

Квартиру в теплом кирпичном элитном доме, располагается в самом центре Барнаула по адресу ул. Партизанская, 83.

Элитную четырешку с собственной бильярдной продают в Барнауле за 15 млн рублей.
Элитную четырешку с собственной бильярдной продают в Барнауле за 15 млн рублей.
Авито

Площадь четырешки 148 кв.м. Один жилой квадрат тут обойдется в 101 тыс. рублей.

За квартирой закреплено парковочное место прямо напротив подъезда. Во дворе дома есть физическая охрана, а также видеонаблюдение по периметру дома.

Квартира с классической дизайнерской отделкой в отличном состоянии, укомплектована мебелью из натурального дерева и камня, качественной бытовой техникой.

"Фишки" квартиры

  • Мраморные подоконники.
  • Кондиционеры во всех комнатах.
  • Принудительная вентиляция.
  • Финская сауна.
  • Ванна джакузи.
  • Теплые полы.
  • Сигнализация.
  • Бильярдный стол.
  • Высота потолков 3 метра.

Владелец уверяет, что установленные в доме и в квартире приборы учета делают коммунальные платежи удивительно низкими.

Отмечается, что в районе великолепная инфраструктура: в шаговой доступности находятся бизнес-центры, ВУЗы, школы и детские сады, магазины, аптеки, кафе, остановки общественного транспорта.

Также поблизости находится здание краевой налоговой службы, строится здание краевой прокуратуры и новые бизнес-центры.

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