«Этюд» в пастельных тонах: во сколько обойдется арендаторам стильная «четырешка» на ВРЗ в Барнауле

В тексте также сказано, что квартира полностью меблирована, а на окнах висят новые шторы. Два балкона застеклены.
Что касается интерьера, то он выполнен со вкусом. Благодаря сочетанию разных вариаций благородного серого цвета и светлых пастельных оттенков, квартира кажется еще уютнее и просторнее.
«Четырешка» оборудована новой техникой. В ней есть холодильник, стиральная машина, плита, вытяжка, духовка, микроволновка и даже чайник с тостером.
Двор благоустроен. В нем всегда найдется место для автомобиля новых арендаторов. Неподалеку расположились школа и детский сад.
«Удобное расположение позволит вам добраться практически в любую точку города без больших затрат по времени», — говорится в объявлении.
Четырехкомнатную квартиру сдают за 40 тыс. рублей в месяц. Вода и электричество оплачиваются отдельно.