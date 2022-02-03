«Этюд» в пастельных тонах: во сколько обойдется арендаторам стильная «четырешка» на ВРЗ в Барнауле

Четырехкомнатная квартира с высокими потолками находится в кирпичном доме 1955 года постройки на бульваре 9 Января, 92 (ВРЗ). Ее готовы сдать арендаторам на длительный срок. Как отмечает автор объявления на «Авито», это идеальный вариант для большой семьи. К тому же отсюда рукой подать до самых популярных мест отдыха — парка Октябрьского района и «Изумрудного».

В Барнауле сдается в аренду дорогая "четырешка" в доме на ВРЗ.

В тексте также сказано, что квартира полностью меблирована, а на окнах висят новые шторы. Два балкона застеклены.

Что касается интерьера, то он выполнен со вкусом. Благодаря сочетанию разных вариаций благородного серого цвета и светлых пастельных оттенков, квартира кажется еще уютнее и просторнее.

«Четырешка» оборудована новой техникой. В ней есть холодильник, стиральная машина, плита, вытяжка, духовка, микроволновка и даже чайник с тостером.

Двор благоустроен. В нем всегда найдется место для автомобиля новых арендаторов. Неподалеку расположились школа и детский сад.

«Удобное расположение позволит вам добраться практически в любую точку города без больших затрат по времени», — говорится в объявлении.

Четырехкомнатную квартиру сдают за 40 тыс. рублей в месяц. Вода и электричество оплачиваются отдельно.