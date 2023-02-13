ГК «Алгоритм» начала строительство нового ЖК «Современник» в центре города

Уже совсем скоро в центре Барнаула появится новый ЖК. Реализовывать этот проект будет группа компаний «Алгоритм», которая начала строительство жилого комплекса «Современник», по адресу Чернышевского 189.

Новый жилой комплекс отражает в себе главные тренды современного мира и отвечает ключевым запросам современного человека: комфорт, практичность, эстетичность.

Жизнь с комфортом — легко!

Перспектива проживания в центре города всегда была крайне заманчива. Здесь развитая социальная инфраструктура, высокая транспортная доступность, масса объектов для проведения досуга, ну и, конечно, вечная престижность — «жить в центре — значит быть в центре всего»! А тем, кто работает в центре, до работы можно вообще добираться в формате «утренней прогулки», без долгих ожиданий в пробках.

Все это в полном объеме будет доступно жильцам ЖК «Современник», которые смогут быстро добраться до главных транспортных артерий города: Красноармейского проспекта и проспекта Ленина. В шаговой доступности расположены автобусные остановки, две школы, пять детских садов, а также один из самых больших торгово-развлекательных центров города — «GALAXY».

Но преимущества комплекса не ограничиваются только местоположением, ведь новый проект ГК «Алгоритм» включает в себя еще массу приятных моментов для своих жильцов!

Кирпичный дом — комфортный дом

Жилой комплекс «Современник» — это четыре высотных разноэтажных дома. Два из них будут полностью построены из кирпича, а два — по зарекомендовавшей себя современной технологии — монолит/кирпич, что безусловно является неоспоримым плюсом для новых жителей.

Подобные дома имеют большое количество положительных качеств, ключевыми из которых являются долговечность и прочность конструкций, повышенный уровень шумоизоляции и, конечно же, теплоизоляция, благодаря которой зимой квартиру не будет покидать тепло, а летом жара не проникнет внутрь.

На первых этажах первого и второго корпусов располагаются торгово-офисные помещения для коммерческих сервисов и открытия своего дела. Здесь после сдачи дома будут магазины, кафе, аптеки, студии красоты и другие места притяжения для удовлетворения повседневных потребностей местных жителей.

ГК «Алгоритм» начала строительство нового ЖК «Современник» в центре Барнаула. Фото предоставлены пресс-службой ГК «Алгоритм».

В общем визуальном стиле новый ЖК следует направлению сдержанности, поэтому в отделке фасадов всех четырёх корпусов используются три основных цвета: белый, серый и темно-графитовый, а для сохранения эстетики фасадов и удобства жителей места для размещения кондиционеров предусмотрены на застекленных лоджиях и балконах всех корпусов.

В целом, за счет лаконичного сочетания цветов, отсутствия «излишнего буйства красок», использования стекла в дизайне и рельефного кирпича в отделке фасадов ГК Алгоритм создает стильный и современный архитектурный ансамбль в стиле модерн.

Планировки квартир отвечают всем требованиям комфорта и практичности. Застройщиком реализован уход от «лишних квадратных метров» в сторону полезного и эффективного использования жизненного пространства квартиры, поэтому каждый квадратный метр будет использован с пользой для жизни новоселов.

На сегодняшний день сформировалось устойчивое представление о том, что комфортное жилье можно найти только в кирпичном и монолитном домостроении. Именно таким жилым комплексом и является «Современник».

Развитая инфраструктура , не выходя из дома

ЖК «Современник» полностью оправдывает свое название, не только годом своей постройки, но и современным подходом к организации комфортного проживания.

ГК «Алгоритм» начала строительство нового ЖК «Современник» в центре Барнаула. Фото предоставлены пресс-службой ГК «Алгоритм».

Он начинается с того, что у жителей более не будет захламленных балконов, ведь все необходимые вещи можно будет хранить в индивидуальных кладовых, которые разместились в подвальной части дома. Ведь с балкона лучше любоваться городом, а не зимним комплектом покрышек.

Для детей в новом ЖК предусмотрена современная игровая зона для различных возрастных категорий. Игровая зона для самых маленьких предлагает качели, горки, качалки на пружине, в то время как игровая зона для детей школьного возраста пополняется дополнительными игровыми комплексами в виде балансировочных объектов повышенной сложности и лазательными комплексами.

Важно отметить, что территория игровой зоны имеет безопасное резиновое покрытие, позволяющее максимально исключить риск получения травмы детьми разных возрастов.

В рамках детской площадки не забыли и о родителях, расположив удобные скамейки таким образом, чтобы каждый из них мог свободно наблюдать за действиями и местоположением своего ребенка.

ГК «Алгоритм» начала строительство нового ЖК «Современник» в центре Барнаула. Фото предоставлены пресс-службой ГК «Алгоритм».

Для более взрослых любителей активного досуга имеется огороженная площадка для занятий физкультурой, на которой всегда можно сыграть в баскетбол или мини-футбол, а также универсальная площадка для воркаута, где каждый сможет найти подходящий спортивный снаряд, в зависимости от целей, возраста, физической формы и желаемой нагрузки.

Для любителей менее энергозатратного досуга имеется отдельная мини-парковая зона, выполненная в концепции тихого сада с газоном, деревьями, кустарниками и удобными зонами отдыха, которые представлены стильными и вместительными дизайнерскими скамейками.

Также хочется отдельно отметить особенный подход к проектированию входной группы ЖК «Современник». Здесь полностью исключены ступени и высокие пороги, т. е. вход в подъезд будет организован непосредственно с тротуара. Данное решение однозначно придется по душе молодым мамам с колясками и людям, которым для передвижения нужна безбарьерная среда.

Для автовладельцев предусмотрен просторный подземный паркинг, попасть в который можно как напрямую из дома, просто спустившись туда на лифте, так и со двора.

В каждом из корпусов выделено место для консьержа или охранника.

Когда стоит ждать

Сдача ЖК «Современник» запланирована на второй квартал 2026 года. Важно отметить, что весь проект возводится с проектным финансированием Альфа Банка.

Состав благоустройства, в том числе малых архитектурных форм и озеленения определяется проектной документацией. Представленные рекламные изображения благоустройства могут отличаться от фактического результата строительства на момент ввода объекта в эксплуатацию.