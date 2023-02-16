10 февраля Союз риэлторов Барнаула и Алтая отметил профессиональный праздник — День риэлтора. Торжественный вечер прошел в позитивной и праздничной атмосфере.

В начале праздника, уже по традиции, прозвучали напутственные слова от ГК «Алгоритм», одного из крупных и динамично развивающихся застройщиков Алтайского края.

— Вы настоящие мастера своего дела, вам доверяют и обращаются за помощью. Каждый день вы своим трудом выполняете крайне важную миссию-помогаете людям найти свой дом. Мы уверены в том, что наше дальнейшее сотрудничество со временем, будет становиться только плодотворнее и надежнее, найдя новую точку роста уже в нашем новом проекте ЖК «Современник», — сказала Татьяна Лабуренко, начальник отдела продаж ГК «Алгоритм».

ГК «Алгоритм» поблагодарила риэлторов Барнаула и наградила лучших из них. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Алгоритм».

Помимо поздравлений и благодарности всем присутствующим, ГК «Алгоритм» отдельно отметила несколько агентств недвижимости за наиболее плодотворное сотрудничество в 2022 году, вручив им персональные подарки, главным из которых являлся сертификат на право участия в раннем этапе продаж их нового жилого комплекса «Современник», планируемого к сдаче во втором квартале 2026 года.

ЖК «Современник» представляет собой четыре разноэтажных высотных дома по адресу: ул. Чернышевского, 189. Два из них будут полностью построены из кирпича, а два — по современной технологии монолит/кирпич. Среди преимуществ комплекса: продуманные планировки квартир с максимально полезной организацией пространства, вместительный подземный паркинг, индивидуальные кладовые, современные детские и спортивные площадки.

Отдельной благодарности удостоилась и Марина Сергеевна Ракина- президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. «Алгоритм» поблагодарил её за качественную работу и особенное трудолюбие, которое позволяет ей уже долгие годы задавать высокую планку профессионализма для каждого члена риэлторского сообщества.

ГК «Алгоритм» поблагодарила риэлторов Барнаула и наградила лучших из них. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Алгоритм».

Президент союза риэлторов в ответном слове также выразила слова благодарности, отметив, что развитие плодотворного сотрудничества с ГК «Алгоритм» имеет высокий приоритет для всего риэлторского сообщества Барнаула. Также Марина Сергеевна отметила, что развитие комфортного сотрудничества между риэлтором и застройщиком носит исключительно позитивный характер, как для непосредственных участников данного союза, так и для развития всего рынка недвижимости в целом, ведь цель у обеих сторон стоит одна — дать людям комфортное жилье.