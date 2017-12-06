Недвижимость

Государство будет платить за ипотеку семей с детьми

Сегодня, 12:13.
Недвижимость

С 2018 года правительство РФ планирует возродить программу субсидирования ипотеки, которую вновь направят на покупку жилья у строителей. На этот раз государство хочет компенсировать часть процентной ставки по кредитам семьям, в которых с 2018 года родился второй и третий ребенок, пишут "Ведомости"

Дети.
Дети. Фото : СС0.

При покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ипотечных кредитов семьи с детьми смогут рассчитывать на ставку не выше 6% годовых, остальной процент будет закрывать бюджет. Однако финансовая подпитка рассчитана на короткий период: на три года с даты выдачи кредита при рождении второго ребенка и пяти лет – третьего.

"Ведомости" уточняют, что средняя ставка по ипотеке – 10,5%, следует из данных ЦБ. Таким образом государство возьмет на себя более 4% стоимости кредита.

В 2018–2023 годы программа может охватить свыше 500 тыс. семей,. Цена программы – 10 млрд руб., рассказывает чиновник.

В 2015–2016 годы уже действовала программа субсидий под 12% годовых (государство компенсировало заемщику разницу между этой величиной и ставкой банка). Воспользоваться ею мог любой, но только на квартиру в новостройке. Застройщики Барнаула отмечали, что инициатива государства хорошо поддержала продажи и даже просили чиновников продлить программу.

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