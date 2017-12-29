Градосовет одобрил проект "народного" квартала около Нового рынка.

"Авангард" – молодая, но серьезная компания на барнаульском рынке с теплым отношением к своим клиентам. Ее первый дом на Крупской, 124 построен за год, и уже в январе новоселы получат ключи. Лучшим откликом от будущих жильцов стала награда "Народный знак качества"*.

Для второго дома "Авангард" выбрал площадку на проспекте Ленина, 123. Строителям предстоит к началу 2019-го возвести дом с восьмью жилыми и двумя "коммерческими этажами", а также подземной парковкой.

Это будет современная "теплая" конструкция: несущий монолитный каркас, заполненный газобетонными блоками с повышенными показателями по теплопроводности. Фасад облицуют кирпичом.

Это принципиально важное решение для новостроек "Авангарда". Специальный газобетон отвечает требованиям по теплотехнике и ему не нужно дополнительного утепления. Поэтому дома "Авангарда" будут теплыми даже спустя много лет, а вот "соседям" с "навесным" утеплителем потребуется дорогостоящий ремонт.

Светлана Реймер,

директор компании "Авангард":

— Наше кредо - "Маленькая, зато своя": "Авангард" строит так называемые "народные дома". Еще на стадии подбора площадки и проектирования мы думаем о том, чтобы квартиру в таком доме было комфортно купить без лишних ипотечных займов. А потом комфортно в ней жить без переплат по коммуналке.

Планировки квартир на Ленина, 123 продуманы так, что размер ипотечного платежа будет соизмерим со стоимостью аренды квартиры. Поэтому в "Авангарде" ожидают, что новостройкой заинтересуются молодые люди, которым нужно первое жилье. Еще это могут быть студенты расположенных рядом вузов и колледжей. Также квартирами уже интересуются инвесторы, чтобы в дальнейшем сдавать их в наем.

Светлана Реймер,

директор компании "Авангард":

— Выбранный район — это практически золотая середина главной транспортной артерии города со всеми ее достоинствами. Поблизости есть остановки городского транспорта, магазины, крупные торговые и общественно-деловые центры, учебные заведения, детсады и школы. Жилой дом буквально окружен колледжами.

В шаговой доступности от будущей новостройки уже построено несколько гаражных кооперативов. Это позволило проекту полностью выполнить нормативы по парковочным местам для автомобилей жильцов. Но главное — у территории огромный потенциал для развития.

Светлана Реймер,

директор компании "Авангард":

— Часть квартала в границах проспекта Ленина, улиц Матросова и Красный текстильщик занята ветхими двухэтажками. Мы предлагаем администрации города построить на их месте, вдоль проспекта Ленина, несколько десятиэтажных домов в одном архитектурном стиле. Это "освежит" проспект светлыми и сочными цветами — акцентами фасадов. А замкнуть территорию реновации предлагаем 16-этажным "акцентом" на углу Матросова. Внутри же квартала целесообразно построить детский сад-ясли. Расчеты показали, что для этой территории нужен объект на 100 мест.

Факт

В феврале 2018 года компания "Аванград" планирует начать строить дом на пр. Ленина, 123. На работу застройщик отводит около года. Сейчас покупателям коммерческих помещений самое подходящее время обсудить будущую покупку. Это позволит застройщику без дополнительных затрат учесть все пожелания и индивидуальные особенности для будущего бизнеса. Например, предусмотреть дополнительные электрические мощности или специальные каналы вентиляции для пекарни.

Для всех, кто сейчас заинтересуется покупкой на пр.Ленина, 123, компания на старте продаж в феврале 2018 года подготовила выгодное предложение: специальные условия приобретения. Подробнее об этом можно узнать в отделе продаж ИСК "Авангард".

Застройщик OOO "ИСК "Авангард" Адрес: Барнаул, ул. Молодежная, 115, оф. 402 Тел.: (3852) 58-57-56, 62-22-99 Е-mail: info@avg22.com Проектная декларация на сайте аvg22.com

* Лучшая строительная компания года по версии сайта amic.ru и премии "Народный знак качества".