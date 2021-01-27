«Губа не дура». Самая дорогая «четырешка» Барнаула подорожала еще на 18 млн рублей

Элитная недвижимость, о которой идет речь, изначально стоила и без того заоблачные деньги — 36,9 млн рублей. С 12 января на сайте «Авито» к этой цифре прибавилась еще половина суммы — 18 млн рублей, и теперь ее оценивают в 54,9 млн рублей.

Самая дорогая "четырешка" Барнаула в доме, расположенном на пр. Социалистический, 38.

Квартира, размер которой прочти 300 кв. м. занимает крыло третьего этажа известного кирпичного дома на пр. Социалистическом. Примерно два года назад здесь продавалась с торгов недвижимость обанкротившейся Ирины Виноградовой, руководившей торговым домом «Изумрудный».

За что такие деньги?

По словам автора объявления, который изменил в тексте только цену, продаваемый объект потрясает «своими площадями и внутренним наполнением».

Сюда вписаны четыре спальни, секция детского творчества, которую можно использовать как зону отдыха, гостиная, рабочий кабинет в классическом стиле и ванные зоны.

Планировка просторная, она сделана по индивидуальному дизайну. Если верить информации с сайта «Авито», в отделке помещений применялись натуральные материалы премиум класса. Квартира обставлена мебелью и оснащена бытовой техникой.

«От вас остается только наполнить ее смехом семьи».

Дом в купеческом стиле

Самая дорогая «четырешка» Барнаула в доме , расположенном на пр. Социалистический , 38. «Авито».

Необычная квартира продается в элитном доме, построенном из кирпича. Он возведен в центре Барнаула и считается образцом купеческого стиля. Ее «барская» площадь в 300 кв. м. объясняется просто — объединением двух квартир. Таким образом, элитное жилье полностью заняло крыло дома.

Вид из окна позволит наблюдать за жизнью краевой столицы, начиная от ул. Интернациональной, до нагорной части города.

Ко всем благам ценителю подобной недвижимости предлагается наземная парковка, закрытая территория, охрана, две входные зоны, включая парадное крыльцо с консьержем.

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