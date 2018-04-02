Карлин рассказал, как надо проверять торговые центры и выдавать разрешения на строительств

Эти заявления глава края дал во время оперативного совещания правительства, где обсуждались вопросы безопасности в местах массового пребывания людей. Тема обсуждения возникла из-за внеплановых проверок, которые начались по всей стране в торговых центрах и других заведениях — после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Во время совещания Александр Карлин посетовал на ситуацию, которая осложняется тем, что контрольными полномочиями обладают сразу многие органы власти федеральной подчиненности, а также на уровне региона и в муниципалитетах. Поэтому в правительстве решили создать рабочую группу, которая будет мониторить все проверки на объектах с массовым пребыванием людей. Этот орган возглавит зампред краевого правительства Виталий Снесарь.

Проверять не для галочки

Рабочая группа должна обобщать и анализировать результаты всех проверок на объектах с массовым пребыванием людей. И делать это надо, по словам губернатора, "не для галочки".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Работа должна быть организована таким образом, чтобы она была максимально эффективна. Не для отчетности, не для очередной галочки, не для того, чтобы сказать, на каком количестве объектов побывали контролеры, а для того, чтобы по факту все нарушения были устранены и в дальнейшем не допускались повторно. Поэтому попрошу четко организовать работу таким образом, чтобы не создавались ненужные препятствия в работе бизнеса и неудобства для граждан, которые посещают торговые, развлекательные центры, культурные, спортивные, досуговые учреждения.

При этом глава региона заявил, что проверками должны быть охвачены все подобные учреждения. Надо принимать меры по устранению нарушений и привлекать виновных к ответственности.

Также губернатор распорядился проанализировать все неисполненные предписания, данные торговым организациям региона ранее. Напомнив, что владельцы ТРЦ "Зимняя вишня" не исполняли предписания с 2016 года.

Проверить, как в крае выдают разрешение на точечную застройку

Еще Александр Карлин потребовал обратить особое внимание сотрудникам Госинпекции и местным властям на то, как выдаются разрешения на строительство, особенно высотных зданий в плотной жилой застройке.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Мы как-то снисходительно к этому относимся. Высотные здания, по сути, вталкиваются в плотную жилую застройку. А нормативы соотношения площади земельного участка и пятна застройки придуманы ведь для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Если нет подъезда, нет возможности разместить специальную технику и механизмы, значит, не будут эвакуированы люди из этого здания в случае пожара или другого бедствия. Выдача разрешения на строительство — с этого все начинается.

Что проверяют в первую очередь

Александр Карлин поручил правительству края проанализировать порядок проведения проверок в кинотеатрах, дворцах культуры и театрах региона. Он потребовал особо проследить за организациями, схожими с торговым центром "Зимняя вишня".

По словам губернатора, в Барнауле некоторые заведения открыты в приспособленных производственных помещениях, при этом с трудом удается установить владельцев помещений. Этим заведениям также необходимо уделить пристальное внимание.