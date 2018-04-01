МЧС предлагает проверять торговые центры в России внезапно и регулярно

По действующему законодательству проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект.

"МЧС разработало предложения по изменению ФЗ "О защите прав предпринимателей", которые позволят проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас", — сказал Еникеев.

Сейчас о предстоящих проверках пожарный надзор предупреждает юридическое лицо за три дня. Теперь проверки предлагают проводить без предварительного уведомления владельцев и арендаторов.

"За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно", — рассказал Еникеев.

По его словам, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и орнанизаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.

Кроме того, МЧС предлагает внести изменения в ФЗ "О защите прав предпринимателей", позволяющие пожарному надзору независимо от надзорных каникул проверять малый бизнес, если он является владельцем или арендатором объектов с массовым пребыванием людей.