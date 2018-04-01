МЧС предлагает проверять торговые центры в России внезапно и регулярно

После трагедии в Кемерове МЧС России разработало предложения, меняющие порядок проведения противопожарных проверок в торговых центрах. Как сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев, проверки предлагают проводить не реже одного раза в год, и сделать их внезапными.
По действующему законодательству проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект.
"МЧС разработало предложения по изменению ФЗ "О защите прав предпринимателей", которые позволят проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас", — сказал Еникеев.
Сейчас о предстоящих проверках пожарный надзор предупреждает юридическое лицо за три дня. Теперь проверки предлагают проводить без предварительного уведомления владельцев и арендаторов.
"За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно", — рассказал Еникеев.
По его словам, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и орнанизаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.
Кроме того, МЧС предлагает внести изменения в ФЗ "О защите прав предпринимателей", позволяющие пожарному надзору независимо от надзорных каникул проверять малый бизнес, если он является владельцем или арендатором объектов с массовым пребыванием людей.
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