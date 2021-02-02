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Губернатор Виктор Томенко поручил мэру Барнаула заняться проблемами строительной отрасли

Во время аппаратного совещания в правительстве губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение главе города Вячеславу Франку проработать острые вопросы стройиндустрии, поступающие от девелоперов. Часть из них градоначальнику нужно взять под личный контроль. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Напомним, на прошлой неделе на заседании правления Союза строителей Алтайского края был озвучен комплекс нерешенных проблем строительной сферы. А именно, повышение норм сейсмической безопасности, ценообразование, отсутствие реестра земельных участков Барнаула и корректировка генплана города. Каждая из них тянет за собой дополнительные сложности, с которыми застройщики не раз обращались в профильные министерства и комитеты.

На совещании в правительстве Алтайского края.
На совещании в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru.

«Прошу вас поработать вместе с заместителем председателя правительства края Александром Климиным и министром строительства и ЖКХ Иваном Гилевым. Эти вопросы необходимо внимательно изучить, уточнить, провести совещания, встречи, и при необходимости, принять решения, если проблемы действительно острые», — приводит слова губернатора Telegram-канал правительства.

Совещание в правительстве Алтайского края.
Совещание в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru

Вячеслав Франк заверил, что работа с девелоперами и другими представителями стойкомплекса начнется в самое ближайшее время.

На совещании также обсудили судьбу муниципального застройщика «Барнаулкапстрой». Компания оказалась в непростой финансовой ситуации. БКС возводит три объекта на ул. Парковая, 71 и ул. Советской Армии, 83 и 83-а, где еще в декабре велись работы.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

Виктор Томенко подчеркнул, что Вячеслав Франк должен взять этот вопрос под личный контроль.

Отметим, что «Барнаулкапстрой» стал первой компанией Барнаула, воспользовавшейся схемой проектного финансирования, что стало положительным примером для девелопмента города и края.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
altapress.ru

Во время пресс-конференции руководитель инспекции стройжилнадзора Алтайского края Олег Веремеинко отметил, что в случае, если БКС не продолжит строительство в течение полугода, то его объекты придется заморозить.

«Вопрос о консервации объектов вторичный. Первичным же останется решение по достройке домов», — заметил эксперт.

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