Губернатор Виктор Томенко поручил мэру Барнаула заняться проблемами строительной отрасли

Напомним, на прошлой неделе на заседании правления Союза строителей Алтайского края был озвучен комплекс нерешенных проблем строительной сферы. А именно, повышение норм сейсмической безопасности, ценообразование, отсутствие реестра земельных участков Барнаула и корректировка генплана города. Каждая из них тянет за собой дополнительные сложности, с которыми застройщики не раз обращались в профильные министерства и комитеты.
«Прошу вас поработать вместе с заместителем председателя правительства края Александром Климиным и министром строительства и ЖКХ Иваном Гилевым. Эти вопросы необходимо внимательно изучить, уточнить, провести совещания, встречи, и при необходимости, принять решения, если проблемы действительно острые», — приводит слова губернатора Telegram-канал правительства.
Вячеслав Франк заверил, что работа с девелоперами и другими представителями стойкомплекса начнется в самое ближайшее время.
На совещании также обсудили судьбу муниципального застройщика «Барнаулкапстрой». Компания оказалась в непростой финансовой ситуации. БКС возводит три объекта на ул. Парковая, 71 и ул. Советской Армии, 83 и 83-а, где еще в декабре велись работы.
Виктор Томенко подчеркнул, что Вячеслав Франк должен взять этот вопрос под личный контроль.
Отметим, что «Барнаулкапстрой» стал первой компанией Барнаула, воспользовавшейся схемой проектного финансирования, что стало положительным примером для девелопмента города и края.
Во время пресс-конференции руководитель инспекции стройжилнадзора Алтайского края Олег Веремеинко отметил, что в случае, если БКС не продолжит строительство в течение полугода, то его объекты придется заморозить.
«Вопрос о консервации объектов вторичный. Первичным же останется решение по достройке домов», — заметил эксперт.