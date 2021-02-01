Порочный квадрат строительства. Барнаульские девелоперы еще раз напомнили о нерешенных проблемах отрасли

На заседании правления Союза строителей обсудили повестку дня отчетно-выборного собрания, запланированного на конец февраля. На нем поднимут в том числе четыре наиболее острых вопроса девелопмента: повышение норм сейсмической безопасности, ценообразование, отсутствие реестра земельных участков Барнаула и корректировку генплана города. Своеобразный «черный квадрат», по аналогии с космической дырой, буквально «съедает» любую позитивную статистику чиновников и оптимистичный взгляд на будущее отрасли.

Диалог застройщиков и власти

Модератором заседания выступил председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Он отметил, что из-за пандемии в 2020-м застройщикам было сложно решать важные вопросы сообща.

Александр Мишустин. Олег Богданов

«Конечно, можно прошлый год прикрывать „ковидными“ проблемами, но факт остается фактом — мы недостаточно работали с краевым минстроем. В 2021-м нужно организовать более четкую схему взаимодействия с министерством и профильными ведомствами», — подчеркнул председатель правления.

В то же время, Мишустин, как и другие члены Союза строителей, заметил, что несмотря на срыв организационных мероприятий, большую роль в том, что многие строительные вопросы были отложены в долгий ящик, сыграло одностороннее общение девелопмента и министерства.

«Какие бы письма мы не направляли в минстрой, оттуда практически не приходило ответов. На расширенном заседании на это хотелось бы обратить особое внимание, ведь в такой серьезной работе должна быть хоть какая-то конкретика», — поделился планами на конец февраля Мишустин.

Заседание правления Союза строителей Алтайского края.

На это замминистра минстроя края Игорь Спивак ответил, что госорган не игнорирует застройщиков и старается отвечать на все запросы. Он напомнил, что на один из них министерство ответило в августе, где дало развернутый ответ на вопрос об апрельском указе правительства России о внесении в текущие и запланированные контракты дополнительных затрат на противоковидные мероприятия.

Застройщики, в свою очередь, отметили, что они не увидели в письме четкого алгоритма действий, так как министерство попросту не проработало принципиально важную тему. Пока вопрос завис в воздухе, его решение отложили до расширенного заседания Союза строителей.

Толчок в один балл

Стройка в Новоалтайске. Дмитрий Иванов

Долгие годы застройщики Алтайского края работали, опираясь на прежние сейсмические нормы. Исходя из этого рассчитывались проекты и сметы по ним. Новость об их смене стала для многих игроков строительного рынка громом среди ясного неба.

Справка Соответствующим постановлением в июле 2020 года был утвержден свод правил, где были актуализированы нормы сейсмичности для России и Алтайского края. Изменения затронули в первую очередь крупные города — Барнаул, Рубцовск, Бийск, Новоалтайск. Именно в них концентрируется практически все высотное строительство региона. Норма повысилась на 1 балл. А это может привести к серьезному росту затрат на возведение строительных объектов, в том числе социальных. Они могут увеличиться на 15−25%.

Стройка. Михаил Хаустов

С учетом повышающихся цен на стройматериалы, это уже стало серьезной проблемой, которую девелопменту нужно решить как можно скорее. Для Бийска уровень сейсмобезопасности и без того был выше, чем в других районах края. Но остальные города оказались не готовы.

Более того, у девелоперов возник вопрос о целесообразности такого повышения «сейсмики». Проблема в том, что плюс 1 балл к принятым ранее нормам ставит под угрозу успешную реализацию строительных проектов. В случае с жильем, груз неизбежного удорожания строительство ляжет на плечи покупателей. Но что делать с бюджетными стройками, которые уже ведутся. Они просто не рассчитаны на такие перемены.

К тому же, норма сейсмической безопасности распространяется на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и, судя по оценке документации проектировщиками, на реставрацию. И если задние краевой администрации как-то прошло все согласования, сделанные с оговоркой на новые нормы, то с остальными объектами, по словам участников заседания, так не получается.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Напомним, строители пытаются решить ее, начиная с прошлого года. Они уже обращались в федеральный Минстрой, где получили отказ. На сегодняшний день они пытаются достучаться до краевого министерства.

На последней онлайн-пресс-конференции министр органа государственного управления Иван Гилев заверил, что вопрос находится под контролем. Министерство ведет работу с коллегами из Москвы. Вероятнее всего будет предложено провести детальное сейсмическое районирование отдельных территорий. Возможно, дополнительные исследования пройдут уже этим летом.

Цена квадрата

Юрий Гатилов. Анна Зайкова.

Как отмечают девелоперы, серьезные изменения могут сорвать проекты по бюджетному строительству, где, как правило, закладывалась стоимость каждого проекта исходя из прежних сейсмических норм.

«Мы же можем полностью завалить всю программу по социалке», — эмоционально высказал свое мнение один из крупнейших застройщиков края Юрий Гатилов.

В связи с этим возник вопрос и к оценке динамики стоимости квадратного метра строящихся объектов. Что касается жилья, то застройщики не согласны с главой минстроя в части, по их мнению, слишком оптимистичного видения роста цен.

Стройка. Михаил Хаустов

Многие девелоперы считают, что стоимость квадратного метра за прошлый год выросла гораздо больше, чем подсчитали в министерстве. Проблема в том, что исходя из статистики рассчитывается финансирование социальных проектов — школ, детских садов, поликлиник и т.д. Заниженная цена все меньше привлекает бизнес, готовый вкладываться, но на более приемлемых условиях.

Кстати, когда был затронут вопрос о бюджетных стройках, бизнесмены честно признались, что при нынешней ситуации с распределением финансирования, ужесточением норм сейсмики и прочим, они вряд ли захотят заходить в такие проекты.

Стройка. Михаил Хаустов

«Застройщики вряд ли будут соглашаться на работу с социальными объектами, потом что они станут убыточными. Выделяемые на бюджетную стройку деньги — в этом году их чуть больше 8 млн рублей — идут не только строителям. Сюда подключаются предприятия — поставщики стройматериалов и другие. Поэтому нужно быстрее реагировать на изменения. Например, на подорожание металла», — высказал общее мнение Юрий Гатилов.

Земля в иллюминаторе

Вид на ночной Барнаул с крыш высоток. vk.com/vk.roofing

Сегодня не менее актуальным остается вопрос о формировании реестра земельных участков. Особенно в условиях, когда готовятся изменения в генеральный план и правил застройки Барнаула. Вероятнее всего, это потянет за собой и изменение функциональных зон. Застройщики не менее пяти лет ждут от городской и краевой властей формирования перечня перспективных для застройки земельных участков.

Необходимость назрела давно, и чтобы перспективы для застройщиков стали прозрачными, нужно сделать доступной информация, на которую они моли бы опереться, планируя дальнейшую работу. В противном случае, отмечают девелоперы, львиная их доля попросту уйдет с рынка Алтайского края в другие регионы.

По их мнению, это приведет к ослаблению экономики — уменьшится количество рабочих мест, налоговых отчислений, недвижимости, что вероятнее всего поставит под угрозу еще и дальнейшее развития города.

Сизифов труд

Вид на Барнаул. altapress.ru

Немало вопросов к чиновникам возникло у проектировщиков. В частности, их работу осложняет сложный процесс взаимодействия разных надзорных органов.

Например, еще на стадии проектирования того или иного объекта специалисты вынуждены «переплывать бесконечно море документов, которая нередко попросту противоречат друг другу». Иногда проектировщики оказываются буквально между молотом и наковальней. И загвоздка в том, такая работа проектировщика все больше напоминает Сизифов труд.

Виды Барнаула с высоты 55-метровой пожарной вышки. Михаил Хаустов

«Чиновники, зачастую сражающиеся с ветренными мельницами, плодят множество законодательно подкрепленных требований, которые становятся препонами на пути к строительству того или иного объекта. В частности, могут диаметрально различаться требования к муниципальному и частному детскому саду. При этом, подход, который должен защитить интересы простых граждан, по сути, усложняют людям жизнь. Все из-за того, что в сложившейся ситуации какие-то застройщики, не справившись с возведением, например, жилой высотки, вылетают с рынка, а дома остаются недостроенными. Неизбежно появляются недовольные дольщики», — пояснили на заседании.

Судя по бурному обсуждению ряда тем, подготовленных на расширенное заседание правления Союза строителей, у девелопмента, производителей и проектировщиков накопилось много до сих пор не разрешенных проблем. Прийти к согласию заинтересованные стороны попытаются 25 февраля.