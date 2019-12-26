Инвестор отеля Radisson в Барнауле не подтвердил информацию о новом участке

Ранее в СМИ сообщили, что гостиницу планируют построить за бассейном Обь — на углу пр. Социалистического и ул. Папанинцев,
«Нам этот участок официально никто не предлагал», — заявил Лужаев. И предложил обратиться за комментариями в мэрию Барнаула.
Ранее предприниматели выставили условие: если власти не предложат варианты размещения отеля до 31 декабря, то проект не будут реализовывать в Барнауле.
Напомним, ранее отель планировали построить на площади Сахарова (пересечение проспекта Социалистического и улицы Молодежной). Летом по этому поводу развернулась борьба. Барнаульские активисты выступили против застройки территории, где, как планировалось, должен был появиться отель Radisson.