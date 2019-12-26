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Недвижимость

Инвестор отеля Radisson в Барнауле не подтвердил информацию о новом участке

Первый заместитель генерального директора компании «ПремиумСтрой — Алтай» Иван Лужаев сказал altapress.ru, что новый участок для строительства отеля Radisson администрация не предлагала.

Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Проект гостиницы "Рэдиссон" в Барнауле
Фото предоставлено компанией "ПремиумСтрой - Алтай".

Ранее в СМИ сообщили, что гостиницу планируют построить за бассейном Обь — на углу пр. Социалистического и ул. Папанинцев,

«Нам этот участок официально никто не предлагал», — заявил Лужаев. И предложил обратиться за комментариями в мэрию Барнаула.

Ранее предприниматели выставили условие: если власти не предложат варианты размещения отеля до 31 декабря, то проект не будут реализовывать в Барнауле.

Напомним, ранее отель планировали построить на площади Сахарова (пересечение проспекта Социалистического и улицы Молодежной). Летом по этому поводу развернулась борьба. Барнаульские активисты выступили против застройки территории, где, как планировалось, должен был появиться отель Radisson.

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